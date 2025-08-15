Tysk ytre høyre-politiker evakuert fra Oslo sentrum av sikkerhetshensyn

Motdemonstrantene møtte tallrikt opp da politiker Lena Kotré fra tyske Alternative für Deutschland (AfD) skulle få en varslet omvisning på Grønland i Oslo av Norgesdemokratenes partileder Geir Ugland Jacobsen fredag ettermiddag. Thomas Fure / NTB

Motdemonstranter ropte «ingen nazister i våre gater» og «vi er alle antirasister. Hele Oslo hater fascister» under den planlagte visitten fra Kotré fredag ettermiddag.

Ifølge TV 2 ble Kotré evakuert av politiet kort etter at hun ankom Grønland. Også flere medlemmer av Norgesdemokratene ble evakuert fra stedet. Mellom 10 og 20 personer er evakuert, fortalte operasjonsleder Gabriel Langfeldt i Oslo politidistrikt overfor kanalen.

– Norgesdemokratene har hatt en markering hvor de har hatt med seg en tysk politiker. De skulle på en omvisning, og de fikk gjennomført deler av den. Videre har det vært en motmarkering som har vært imot Norgesdemokratene og denne tyske politikeren, sier politiets innsatsleder Mikael Dellemyr til NRK.

Fryktet konfrontasjon

Annonse

Det var rundt 1000 motdemonstranter som møtte opp på Grønland torg, sier Langfeldt til NTB.

– Basert på en politifaglig vurdering på stedet ble det besluttet at Norgesdemokratene med følge ble evakuert vekk fra stedet ut fra et liv- og helseperspektiv, sier han.

Langfeldt sier han ikke er kjent med noen volds- eller trusselhendelser i forkant av evakueringen. Til NRK sier imidlertid innsatsleder Mikael Dellemyr at politiet fryktet at det kunne bli en fysisk konfrontasjon, og at det syntes som om enkelte ønsket at dette skulle oppstå.

Ifølge Dellemyr var ingen av markeringene meldt inn til politiet på forhånd.

Annonse

Antirasistisk Fellesskap og lokale beboere hadde varslet markeringer mot det de mener er ytre høyre-partienes forsøk på å bruke Grønland som en kulisse for sitt politiske budskap om tilbakeføring av innvandrere.

Radikale utspill

Kotré er fra ytre høyre-partiet Alternative für Deutschland (AfD) og skulle ha en omvisning på Grønland sammen med Norgesdemokratenes leder Geir Ugland Jacobsen.

Besøket på Grønland var ment å skulle markere starten på NDs konferanse om såkalt remigrasjon denne helgen. Der er Lena Kotré, som har markert seg i Tyskland med en rekke radikale innvandringspolitiske utspill, er en av talerne.

Annonse

Også en rekke andre profilerte innvandringsmotstandere fra andre land er ventet til konferansen.

Tre av AfDs regionale avdelinger i Tyskland er tidligere stemplet som høyreekstreme grupperinger, og torsdag havnet også partiets avdeling i Brandenburg på lista. Kotré tilhører denne avdelingen.

Politiet skiller motdemonstranter og støttespillere under demonstrasjonene på Grønland i Oslo. Foto: Thomas Fure / NTB

Demonstrantene ropte «ingen nazister våre gater» og «vi er alle antirasister. Hele Oslo hater fascister». Foto: Thomas Fure / NTB