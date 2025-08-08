Tyrkia og Egypt skal diskutere Israels Gaza-planer
Tyrkias utenriksminister skal reise til Egypt på lørdag for å diskutere Israels plan om kontroll over Gaza by, ifølge en kilde i Tyrkias utenriksdepartement.
Utenriksminister Hakan Fidan skal møte Egypts president Abdel Fattah al-Sisi og andre tjenestemenn.
Tyrkia fordømmer Israels planer og ber det internasjonale samfunnet og FNs sikkerhetsråd forhindre at planene settes ut i livet.
I tillegg til Israels Gaza-planer skal Fidan ta opp forhandlingene om en våpenhvile i Gaza, ifølge kilden. Hamas og Israel har møttes flere ganger til fredsforhandlinger i Qatar, uten store gjennombrudd. Egypt, Qatar og USA har meklet i forhandlingene.
Også utviklingen i de afrikanske landene Libya, Sudan og Somalia står på agendaen.
