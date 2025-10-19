Tvil om våpenhvilen i Gaza holder – flere titall drepte søndag

Pårørende sørger over familiemedlemmer som ble drept i israelske angrep søndag. Abdel Kareem Hana / AP / NTB

Den ni dager lange våpenhvilen hang søndag i en tynn tråd. Søndagens omfattende luftangrep er de første siden den trådte i kraft for en drøy uke siden.

Representanter for israelske myndigheter opplyste til flere medier søndag at de stanser tilførselen av nødhjelp til Gaza inntil videre.

Israel sier Hamas har brutt våpenhvilen og at ble avfyrt panservernraketter og skutt med håndvåpen mot israelske bakkestyrker i Rafah-området tidligere søndag.

Etter at Israel bekreftet nye angrep, sa statsminister Benjamin Netanyahu at han har beordret sikkerhetsstyrker til å gå hardt til verks mot det han kalte «terrormål» på Gazastripen.

Hamas sier imidlertid at de ikke har angrepet israelske soldater og heller ikke har vært involvert i kamper sør på Gazastripen.

– Vi har ingen kjennskap til noen hendelse eller sammenstøt i Rafah-området, ettersom dette er røde soner som er under okkupasjonsstyrkenes kontroll, og vi har mistet kontakten med våre gjenværende grupper der siden krigen ble gjenopptatt i mars i år, skriver Hamas' væpnede fløy, Qassam-brigadene, i en uttalelse.

Palestinere sørger over de som ble drept i et israelsk angrep mens de satt i en buss i Gaza by lørdag. Ifølge Israel befant de seg i et område som ikke omfattes av våpenhvilen. Yousef Al Zanoun / AP / NTB

– Kan snus

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) er bekymret for utviklingen.

Han mener det er helt avgjørende at både Israel og Hamas viser tilbakeholdenhet og lever opp til forpliktelsene i den amerikanske fredsplanen.

– Det er svært viktig nå å unngå en videre opptrapping. Nødhjelp må slippes uhindret inn til Gaza, sier Eide til NTB.

Han mener den siste ukens framgang i Gaza fort kan snus.

– Alle krefter må nå gjøre det de kan for at den amerikanske fredsplanen faktisk realiseres. Det må raskest mulig etableres et midlertidig palestinsk teknokratisk styre på Gaza som kan overta makten fra Hamas, internasjonale sikkerhetsstyrker må raskt komme inn, og Israel må trekke seg tilbake slik planen forutsetter, sier han.

– Hamas vil angripe palestinere

Israel framsatte anklagene og gjennomførte luftangrepene få timer etter at USAs utenriksdepartement hevdet at Hamas snart vil gjennomføre et storstilt angrep mot sivile palestinere.

I meldingen hevdes det at USA har mottatt «troverdige opplysninger» som tyder på at Hamas innen kort tid vil bryte våpenhvilen ved å angripe Gazas befolkning. Videre står det at et angrep på sivile palestinere vil være et grovt brudd på våpenhvilen.

Hamas avviste søndag morgen anklagene på det sterkeste.

– Anklagene er grunnløse og i tråd med israelsk propaganda. Fakta på bakken viser noe annet, sier den palestinske gruppen i en uttalelse.

– Israel støtter militser

Hamas mener på sin side at det er Israel som bryter våpenhvilen, og de har i helgen bedt både USA og andre meglerland om å presse Israel til å overholde den.

– Det er okkupasjonsstyrkene som har etablert, bevæpnet og finansiert kriminelle gjenger som har begått drap, kidnappinger, plyndret nødhjelpstransporter og stjålet fra sivile palestinerne, sier Hamas videre i uttalelsen som er gjengitt av den israelske avisen Haaretz.

I uka som gikk, sirkulerte det en video i sosiale medier der flere personer blir skutt og drept av Hamas-medlemmer i Gaza by mens de sto på kne. Hamas har forsvart drapene og sagt at de henrettet personer som tilhørte israelsk-støttede militser, og som står bak drap og bortføringer, samt ran av nødhjelpskolonner.

Palestinere gråter over mennesker som lørdag ble drept i et israelsk angrep i Gaza by. Likene er brakt til Al Ahli-sykehuset i byen. Yousef Al Zanoun / AP / NTB

Erkjente støtte

Israel har tidligere erkjent at de har støttet en militant gruppe i Gaza som har villet utfordre Hamas.

Blant personene som militsen anklages for å ha drept den siste uken, er journalisten Saleh Aljafarawi.

Søndagens angrep er ikke de første siden våpenhvilen ble erklært.

Så sent som lørdag ble minst ni sivile palestinere, deriblant flere barn, drept i et israelsk granatangrep mot en buss i Gaza by, ifølge Gazas sivilforsvar.

De ble rammet av to israelske granater mens de forsøkte å ta seg fram til hjemmet sitt i Gaza by som de tidligere er fordrevet fra, ifølge sivilforsvarets talsmann Mahmud Bassal.

Arbeidet med å hente dem ut var svært komplisert, og to barn er fortsatt savnet, sier han videre.

Den palestinske kvinnen Umm Mohammed Shaaban forteller at hun mistet to voksne barn og flere barnebarn i angrepet. Barna var mellom to og tolv år gamle.

– Min datter, barna hennes og mannen hennes, min sønn, hans barn og kona hans ble drept, sier Shaaban til nyhetsbyrået AFP.

– Hva gjorde de galt? Det finnes ingen våpenhvile, legger hun til.

Omstridt «gul linje»

Det israelske militæret har bekreftet at de lørdag skjøt varselskudd mot et mistenkelig kjøretøy, og at de åpnet ild for å «fjerne trusselen» da kjøretøyet ikke stanset «i tråd med avtalen».

Israel viser igjen til «den gule linjen», som indikerer Israels oppdeling av Gaza i to områder.

Bak «den gule linjen» ligger en flere kilometer bred israelskokkupert sone som Gazas innbyggere ikke lenger får reise til, og der våpenhvilen ifølge Israel ikke gjelder.

Området utgjør nesten halvparten av Gazastripen, men den er ikke markert med en fysisk grense.

Den israelske soldatorganisasjonen Breaking the Silence er svært kritisk til at sivile palestinere som krysser grensen, blir skutt.

– Mennesker blir drept for å krysse en linje de ikke engang vet eksisterer, påpekte organisasjonen tidligere i uka.