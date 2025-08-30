TV 2-måling viser velgerlekkasje fra Høyre til Fremskrittspartiet etter kaosdager

Der Fremskrittspartiet henter 1,3 prosentpoeng i oppslutning siden forrige TV 2-måling, taper Høyre 1,3 prosentpoeng, viser målingen gjennomført av Verian for kanalen.

Målingen ble innledet tirsdag og avsluttet sent fredag kveld. Ifølge TV 2 betyr det at den fanger opp hvordan utviklingen har vært etter NRKs folkemøte onsdag. Torsdag sa Solberg at hun mente Listhaug ikke kunne bli statsminister.

– Jeg fått vanvittig mange tilbakemeldinger fra folk som er helt enige med oss i at nå er det politikk og ikke posisjoner som må stå i hovedfokus, sier Listhaug til TV 2.

Solberg mener derimot det er for tidlig å si om hennes utspill skadet Høyres valgkamp.

– Det er veldig tidlig å gjøre den vurderingen fordi denne målingen er hovedsakelig tatt opp før utspillet kom, sier Solberg til kanalen.

Målingen gir rødgrønt flertall med 92 mot de borgerliges 77 mandater, hadde det vært valg i dag. Marginene er fortsatt små, for på målingen havner Venstre med 3,9 prosent oppslutning rett under sperregrensen. Kommer de over den vil de få flere mandater.

Alle partienes endring i oppslutning er innenfor feilmarginen på +/- 1,4 og +/- 2,8 prosentpoeng. Øvrige partiers oppslutning og endring i oppslutning i parentes:

R: 5,5 (-0,4), SV 6,3 (+0,2), AP 28,1 (-1,2), Sp: 5,9 (-0,4), MDG 6 (+0,4), V: 3,9 (+0,8), KrF 4,5 (-0,1)