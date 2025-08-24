TV 2: Forsvaret får 4,2 milliarder mer
I forslaget til statsbudsjett for 2026 vil regjeringen øke bevilgningene til Forsvaret med 4,2 milliarder kroner.
Innenriks
Det avslører statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) overfor TV 2.
Statsministeren kom med budsjettlekkasjen da han var på besøk på Madla leir i Stavanger.
Forsvarsbudsjettet vil dermed bli på rundt 112 milliarder kroner, i tillegg til støtten til Ukraina. Målet med å øke pengebruken er å få flere ansatte, vernepliktige og reservister og for å investere i nytt materiell.
Statsministeren understreker at budsjettøkningen er i tråd med langtidsplanen for Forsvaret som Stortinget har vedtatt.
– Dette er en plan som Stortinget enstemmig har vedtatt, og den skal vi komme til Stortinget jevnlig med, slik at den stemmer med de utfordringene som er – for det kommer til å skje store forandringer underveis, sier Støre til TV 2.
Satsingen på forsvar vil ifølge Støre komme på bekostning av andre budsjettområder:
– Det blir mindre mer på en del andre områder, sier Støre.
– Men dette er riktig å gjøre, og jeg er glad for at det er et samlet Storting som støtter den kursen.