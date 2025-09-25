Opprinnelig ville Aleksander Sørlie kun få hjelp fra Rikshospitalet til å fjerne bryster og få testosteron. FOTO: Amund Trellevik

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Det eneste han husker klart fra denne dagen i 2014 er at han ville få gjort dette, raskt. Livet var et helvete, han slet økonomisk, psykisk og sosialt. I årevis hadde han opplevd trakassering, vold og overgrep.

Han har alltid følt seg feil i kroppen sin, og visste at han egentlig var en mann. Som tenåring bestemte han seg for å presentere seg som gutt framover. Men ikke alle aksepterte det.

Som voksen fikk han problemer med alt fra dørvakter på utesteder til universitetet: «Det står i dine papirer at du er kvinne, hvorfor ser du ut som en mann?»

Annonse

Han går inn dørene på Oslo universitetssykehus, Ullevål, og følger skiltene til det som i dag heter Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens. Dette er det eneste stedet i Norge som tilbyr behandling for personer som har en kjønnsidentitet som ikke samsvarer med kjønnet de ble tildelt ved fødsel – på fagspråket kalt kjønnsinkongruens.

Han vet at inngrepet han straks skal gjennomføre er irreversibelt, og er usikker på hvilke langtidseffekter det kan få for hans fysiske og psykiske helse. Men han mener han ikke har noe valg. Slik livet har vært for Aleksander Sørlie fram til fylte 22 år, er det å gjennomføre en slik operasjon det eneste alternativet.

Den norske forvaltningspraksisen

Fram til 2016 måtte transpersoner i Norge, som ønsket å endre sitt juridiske kjønn, få kjønnsbekreftende behandling: Transmen måtte fjerne livmor, eggstokker og livmorhalsen, og transkvinner måtte fjerne testikler.

Annonse

Denne praksisen ble etablert på 1960-tallet, men har aldri vært en del av norsk lovgiving. Det var likevel et uformelt krav for å kunne søke om å få endre kjønn i offentlige registre.

«I henhold til langvarig og fast praksis, endres kjønn i Folkeregisteret etter at Skattedirektoratet har mottatt bekreftelse fra Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme om at «endelig konvertering av kjønn har funnet sted», beskrives denne praksisen senere i et stortingsdokument.

Kravet ble avskaffet i 2016. Men for Sørlie og rundt 500 andre nordmenn kom dette for sent.

Et internasjonalt problem

Annonse

Norge er ikke det eneste landet som har hatt dette kravet.

Investigate Europe har kartlagt hvordan slike steriliseringskrav har vært praktisert i en rekke europeiske land de siste 50 årene. I land som Sverige, Finland, Danmark, Belgia, Tsjekkia, Tyskland, Slovakia og Nederland har myndighetene krevd at personer som ønsket å endre juridisk kjønn, måtte være infertile. Det vil si at man er uten evne til å få egne barn.

I Sverige ble kravet innført allerede i 1972. Denne praksisen varte i 40 år. I Tsjekkia ble kravet avskaffet så sent som i juni i år, som siste land i Europa. Men transpersoner møter stadig flere utfordringer: I 2020 gjorde den konservative ungarske statsministeren Viktor Orbán det forbudt å endre juridisk kjønn. Som første land i Europa, gjeninnførte Slovakia steriliseringskravet i 2023, under den nye regjeringen med venstrepopulisten Robert Fico.

Oversikt over Europa. Spoovio / Fanis Kollias

I andre land – Kypros, Frankrike, Hellas, Italia og Romania – krevde myndighetene bevis på kirurgisk inngrep som sannsynligvis, om ikke sikkert, ville føre til sterilitet.

Annonse

Det er vanskelig å skaffe tall på hvordan de ulike landene har praktisert dette kravet. Noen land har ikke tall overhodet, andre har store mangler i sine data. Investigate Europe har gjennom bruk av offisielle kilder, domstoler og forskning kartlagt at minst 11.000 personer i de nevnte ni landene på en eller annen måte har blitt utsatt for steriliseringspraksis. Mørketallene er store. I Norge er det estimert at omtrent 500 personer fikk slik kjønnsbekreftende behandling fram til 2015.

Noen personer har selv ønsket slik kjønnsbekreftende behandling, med konsekvens at de ble sterile. Men ikke alle.

Ville ikke bli sterilisert

Opprinnelig ville Aleksander Sørlie kun få hjelp fra Rikshospitalet til å fjerne bryster og få testosteron. Han hadde allerede fått hormonbehandling i flere år før det ble aktuelt med videre kirurgiske inngrep.

Annonse

– Legene ga tydelig inntrykk av at jeg måtte gå med på å sterilisere meg, ellers ville jeg ikke fått behandling på Rikshospitalet i det hele tatt, forteller Sørlie.

Men det ville han ikke. Han var veldig usikker på om han ønsket å gjøre endringer på kjønnsorganene sine i det hele tatt. Siden han ikke ønsket barn og allerede var steril, ville en slik operasjon heller ikke ha noen praktisk funksjon for ham.

For Sørlie hadde endringen av juridisk kjønn en helt konkret funksjon i hverdagen. FOTO: Amund Trellevik

– Det er mulig jeg ville ønsket det senere i livet, men jeg var veldig tydelig på at dette ikke var noe jeg ville gjøre på det tidspunktet. Dette er et ubehagelig og invaderende medisinsk inngrep, som også vil sette livet på vent, sier Sørlie, og legger til:

– Det var helt meningsløst.

Annonse

Avdelingsleder Kjersti Gulbrandsen ved avdeling for kjønnsidentitetsutredning for voksne avviser at sterilisering var en forutsetning for brystkirurgi. Hun ville ikke kommentere saken ytterligere.

Mer enn en bokstav i pass

For Sørlie hadde endringen av juridisk kjønn en helt konkret funksjon i hverdagen.

Enten han var på biblioteket for å låne bøker, i et jobbintervju eller måtte vise legitimasjon på Vinmonopolet, kunne folk enkelt lese på Id-en at han var transperson. Han forteller at han opplevde mye diskriminering og trakassering på grunn av dette.

Annonse

– Mange tror dette handler om å få bekreftet sin identitet. De forstår ikke at dette dreier seg om å beskytte seg mot trakassering og vold, og å gjøre det mulig for oss å leve et helt vanlig liv, forteller Sørlie til Investigate Europe.

Sørlie mener han ikke hadde et reelt valg da han valgte å la seg operere på Rikshospitalet i 2014:

– Sterilisering var et uformelt krav for å få behandling, men det var et formelt krav for å få lov til å få en mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med andre. Dette gjorde det helt umulig for meg å ta en reell vurdering av hva jeg ville ønsket hvis ting hadde vært annerledes.

Flere ganger uttrykte han tvil og usikkerhet, men dette ble ifølge ham ignorert av Rikshospitalet. Han forteller at inngrepet var svært smertefullt og inngripende. Etter operasjonen slet han fysisk og psykisk i lang tid.

Annonse

– Jeg opplevde det hele som et overgrep, sier han om operasjonen.

Investigate Europe har vært i kontakt med overlege Anne Wæhre, som er leder ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønns­inkongruens barn og unge. Hun vil ikke kommentere denne saken.

Rikshospitalet har sendt et generelt svar. Dette kan leses i sin helhet lenger nede i artikkelen.

Her fra Prideparaden i Thessaloniki 21. juni i år. FOTO: SAKIS MITROLIDIS/NTB

Fordømt flere stater

Annonse

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har fordømt flere stater, blant annet Frankrike, Romania og Italia, for sine krav.

I 2017 konkluderte dommerne i Strasbourg for første gang at steriliseringskravet krenket transpersoners rett til privatliv, i henhold til artikkel åtte i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Kravene har tvunget transpersoner til å måtte velge mellom to grunnleggende menneskerettigheter: frihet fra uønskede medisinske inngrep eller retten til privatliv. Ifølge Cianán Russell fra ILGA-Europe, som jobber for rettigheter til skeive og transpersoner, har regelverket tvunget transpersoner til sterilisering:

– Når man må velge et medisinsk inngrep for å kunne leve trygt og fritt – for eksempel for å åpne en bankkonto eller søke jobb – er det medisinske inngrepet slett ikke noe valg, sier Russell.

Annonse

Tidligere helseminister Bent Høie var med på å endre loven i 2016. Han anerkjenner at Norge i altfor lang tid praktiserte et system som tvang transpersoner til å gjennomgå behandling de nødvendigvis ikke ønsket.

– Vi hadde et politisk system i Norge som var konstruert for å være ‘den eneste løsningen’. Jeg tror ikke vi kan legge dette ansvaret på Folkeregisteret eller helsevesenet. Det er staten med stor S som har dette ansvaret, sier Høie.

Det er bare to land i Europa som hittil har tilbudt erstatning til personer som er blitt utsatt for denne praksisen. I 2018 vedtok svenske myndigheter å gi 225.000 kroner i erstatning, mens Nederland fra 2020 har gitt 1259 personer en engangsutbetaling på 5.000 euro, rundt 58.000 kroner, for de ulempene landets politikk har hatt på transpersoners liv.

Krever erstatningsordning

Annonse

Hittil finnes det ingen tilsvarende ordning for transpersoner i Norge. I 2021 foreslo SV en erstatningsordning, der det offisielle Norge skulle komme med en unnskyldning. Kun MDG og Rødt støttet forslaget.

– Når politikerne ikke tar ansvar for å sikre oss rettigheter, en unnskyldning eller tilgang på en erstatningsordning, viser det at staten fortsatt ikke ivaretar transpersoners rettigheter, sier Luca Dalen Espseth, rådgiver i Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI).

– Det er en utrolig manglende vilje til å erkjenne det åpenbare menneskerettighetsbruddet mot en minoritetsgruppe begått av staten. Det har vært svært lite diskusjon om eller konfrontasjon med de absolutt forferdelige holdningene som ligger bak, mener Sørlie.

Tidligere helseminister Bent Høie mener ikke Norge skal innføre en erstatningsordning som i Sverige, men at det er på høy tid med en offisiell unnskyldning.

Annonse

– Jeg mener det er gode grunner til å beklage at vi i Norge ventet så lenge med å endre praksisen. Når det gjelder kompensasjonsordninger, er dette et komplisert juridisk spørsmål, sier Høie.

Investigate Europe har i lang tid forsøkt å få helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre til å kommentere denne saken, men uten å få svar.

Aleksander Sørlie jobber i dag som sykepleier og rådgiver ved Pro Sentret i Oslo, som tilbyr hjelp og oppfølging til sexarbeidere.

For ham kom lovendringen i 2016 for sent. Han er likevel glad for at han var med på å få Norge til å endre praksis.

– Dette var en veldig stor seier på mange måter, kanskje den største i kampen for transpersoners rettigheter de siste 15 årene. Men dette var litt bittersøtt for meg. Jeg sitter alltid igjen med en følelse av at det var for sent for meg. Endringen kom ikke tidsnok for meg. Og det er vondt.

Tilsvar fra Rikshospitalet

Investigate Europe har stilt en rekke spørsmål til Rikshospitalet om tidligere praksis i behandling av transpersoner. Blant annet om krav om sterilisering før kirurgi, uttalelser fra ledelsen, mulig ansvar for menneskerettighetsbrudd og behovet for unnskyldning. I en epost skriver avdelingsleder Kjersti Gulbrandsen ved avdeling for kjønnsidentitetsutredning følgende:

«Vi kommenterer ikke enkeltsaker, men svarer på generelt grunnlag. Siden juli 2016 kan alle norske borgere endre juridisk kjønn uavhengig av diagnoser og kjønnsbekreftende behandling. Frem til da var det først etter at en person hadde kirurgisk fjernet sine indre kjønnsorganer at personen var i posisjon til å få endret sitt juridiske kjønn, altså det kjønn personen fra fødselen av var registrert med i Folkeregisteret. Det folkeregistrerte kjønnet fremgår av personnummerets niende siffer (kjønnsmarkøren), som skal være partall for kvinner og oddetall for menn. Sterilisering har aldri vært stilt som en forutsetning for brystkirurgi.»

Disse personene har også bidratt til denne artikkelen: Eurydice Bersi, Lorenzo Buzzoni, Wojciech Cieśla, Pascal Hansens, Ella Joyner, Attila Kálmán, Chris Matthews, Mei-Ling McNamara, Leïla Miñano, Martin Vrba og ⁨Matúš Zdút.

Dette prosjektet ledes av Investigate Europe, en internasjonal graveredaksjon med journalister i 12 land. I tillegg til Dagsavisen i Norge publiseres prosjektet med mediapartnere i disse landene: Arte (Frankrike/Tyskland), Delfi (Litauen/Latvia/Estland), Dennik N (Slovakia), Il Manifesto (Italia), New Lines (USA), Partizan (Ungarn), Reporters United (Hellas), Taz (Tyskland) og TransTelex (Romania).

IJ4EU (Investigative Journalism for Europe) har bidratt økonomisk.