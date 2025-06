Tusenvis av barn i Gaza er underernært

Barn får mat i et telt som huser en fordrevet familie i Gaza by i mai. Foto: Jehad Alshrafi / AP / NTB

Siden starten av året og fram til 31. mai har til sammen 16.736 barn, i gjennomsnitt 112 barn per dag, blitt behandlet for underernæring i Gaza.

I mai var det 5119 barn mellom seks måneder og fem år som fikk behandling for akutt underernæring, viser en ny rapport fra Unicef.

Til sammenligning var antallet 3444 i april.

– Kunne vært unngått

– Alle disse tilfellene kunne vært unngått. De har ikke fått den maten, vannet og ernæringsbehandlingen de desperat trenger. Beslutninger tatt av mennesker som koster liv, sier regionsjef for Unicef i Midtøsten og Nord-Afrika, Edouard Beigbeder, i rapporten.

Unicef advarer om at antallet tilfeller av akutt underernæring kommer til å stige ytterligere og nå nye topper de kommende ukene – med mindre situasjonen endrer seg drastisk.

Israel innførte i mars i år en blokade mot det krigsherjede palestinske territoriet. Dermed slapp ingen forsyninger inn før elleve uker senere, da blokaden ble delvis lettet. I slutten av mai gikk Israel med på å slippe inn det statsminister Benjamin Netanyahu omtalte som «minimalt» med nødhjelp.

Drivstoffmangel

FN-organisasjonen advarer også om at drivstofflagrene nærmer seg slutten, noe som fører til at drikkevannet ikke kan kokes, og at sykdomsrisikoen derfor økes. Det varmere været som ventes framover, gjør situasjonen verre.

– Underernæring og sykdom er en dødelig sirkel dersom det ikke behandles. Det er dokumentert at barn med dårlig ernæring er mer sårbare for alvorlige sykdommer, skriver Unicef i rapporten.

Unicef krever at Israel umiddelbart tillater leveranser av livreddende hjelp i stor skala, via samtlige grenseoverganger.