Tsunami-ekspert: – Det kan ta opptil 20 timer for bølgene å krysse Stillehavet

Tsunamien traff Severo-Kurilsk på den russiske Kuril-øya. Det russiske vitenskapsakademi via AP / NTB

– Tsunamibølger er veldig lange og kan bevege seg raskt, men havet er stort. Det kan ta mellom 10 og 20 timer før de når kystene lengst unna, sier Finn Løvholt, ekspertrådgiver ved Norges Geotekniske Institutt (NGI).

I tillegg til Russland og Japan, er det sendt ut varsel for Alaska, Hawaii, Guam, Mexico, Peru, Ecuador, Filippinene og New Zealand. På grunn av den lange reiseveien over havet, er flere øystater og kystområder fortsatt i høy beredskap.

Allerede har tsunamibølger på varierende størrelser begynt å skylle inn over deler av Japan, Hawaii og østkysten av Russland, men det er så langt ikke meldt om store personskader eller dødsfall. Det er heller ikke meldt om betydelige materielle skader noen steder.

– De kraftigste bølgene vil normalt ramme nærområdet først, men man kan få mindre, men fortsatt farlige, bølger over store deler av Stillehavet, sier Løvholt.

Jordskjelvet er det kraftigste globalt siden 2011. Det skjedde klokken 11.30 lokal tid, og ifølge USGS hadde det en dybde på 19 kilometer.

Etter katastrofen i Indiahavet i 2004 er det utviklet flere varslingssystemer. I dag finnes det nettverk av bølgemålere og systemer for hurtigberegning i mange havområder.

– Den viktigste forbedringen er at vi raskt kan bestemme styrken på jordskjelvet, ofte innen få minutter. Det gir et bedre utgangspunkt for å sende ut varsel, sier Løvholt.

NGI og Løvholt har også bidratt til utvikling av et nytt beregningssystem som nå prøves ut i Middelhavet. Det simulerer tusenvis av mulige jordskjelvscenarioer og estimerer sannsynlig bølgehøyde.

– Usikkerheten i starten er stor. Du vet ikke nøyaktig hvordan skjelvet har forløpt. Dette systemet gir en sannsynlighetsfordeling – og gir beslutningstakere bedre grunnlag for å handle, sier han.

Løvholt understreker samtidig at det fortsatt ikke finnes noen form for forhåndsvarsling for jordskjelv eller tsunami.

– Det skjer plutselig. Derfor må systemene være raske, og reaksjonen lokalt må komme nesten umiddelbart, sier han.

