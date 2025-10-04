«Tsjekkias Trump» tok soleklar valgseier

Babis og ANO fikk rundt 35 prosent oppslutning, viser offisielle resultater lørdag kveld. Babis sier at han ønsker å danne et ettpartiregjering, og at han allerede har gått i gang med samtaler med eventuelle støttepartier.

Det er ventet at han må få til et samarbeid med ytre høyre-partiet Frihet og direkte demokrati (SPD) og Motoristpartiet, som er motstander av EUs miljøpolitikk.

De to partiene fikk henholdsvis 7,9 og 6,8 prosent av stemmene i valget.

Regjeringspartiet knust

Regjeringskoalisjonen Spolu og sittende statsminister Petr Fiala fikk 23 prosent av stemmene.

– Jeg vil gratulere ANO-leder Babis med seieren, sier Fiala etter at resultatet ble klart lørdag.

Valget på ny nasjonalforsamling ble avholdt fredag og lørdag.

Petr Fiala og Spolu tapte valget i Tsjekkia med god margin. Darko Bandic / AP / NTB

Babis var også statsminister fra 2017 til 2021. Den gang ble han omtalt som «Tsjekkias Trump». Han har selv omtalt seg som trumpist og bruker slagordet «Tsjekkia først» – inspirert av «Amerika først».

Navnet på Babis' parti er Misfornøyde borgeres handling, og forkortelsen ANO betyr også «ja».

Vil ikke ut av EU og Nato

Babis har tatt til orde for våpenhvile i Ukraina og har gått til valg på løfter om å redusere støtten til landet.

Andrej Babis avla stemme i Ostrava fredag. Petr David Josek / AP / NTB

Politiske motstandere frykter at Babis vil bringe Tsjekkia nærmere Vladimir Putins regime, men selv har han avvist at han sympatiserer med Russland.

Han har også forsikret at han ikke vil ta Tsjekkia ut av EU eller Nato.

Babis er også kritisk til EUs klima- og miljøpolitikk, noe som kan fyre oppunder konfliktene om disse spørsmålene mellom landene i unionen.