Trumps Storbritannia-besøk møtt med protester og pågripelser

Ifølge noen estimater fra London-politiet har minst 3000 personer møtt opp til en marsj ned Regent Street i sentrum av London så langt. Det er ventet markeringer også andre steder.

London-politiet har forberedt seg på at så mange som 50 ulike protestgrupper kan dukke opp i løpet av ettermiddagen og gå mot Parlamentet. Mer enn 1600 politibetjenter er satt av til å patruljere gatene.

Demonstranter holder skilt og bannere mens de marsjerer i protest mot USAs president Donald Trump. Foto: James Manning / PA via AP / NTB

Tidligere på onsdagen ble fire personer pågrepet etter et stunt der et bilde av Trump og Jeffrey Epstein ble vist som lysbilde på et tårn på Windsor slott, en påminnelse om forbindelsen mellom Trump og den vanærede forretningsmannen.

I byen Windsor var flere ute i forkant av Trumps besøk for å rope slagord mot presidenten. En gruppe holdt opp skilt med tekst som «Trump, politikken din stinker» og «Gå vekk. Du forurenser Windsor».