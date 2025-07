Trumps kamp mot mediene: Søksmål og trusler

– Wall Street Journal, den sviktende New York Times, The Washington Post, MSDNC, CNN og alle andre løgnere i mainstream-mediene er HERVED ADVART at dagene da de fikk lov til å lure det amerikanske folket er OVER. GJØR AMERIKA STORT IGJEN!

Slik lød ordene tidligere denne måneden fra den amerikanske presidenten på hans eget sosiale medium Truth Social 22. juli. Donald Trump har vært tydelig i kritikken av flere store mediehus, noe han også har gjort klart de siste seks månedene.

Aldri før har en sittende president gått til søksmål mot medier på denne måten, skriver Politico. Ikke engang Trump gjorde det i sin første periode.