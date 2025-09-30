Trumps Gaza-plan godt mottatt i Europa

Storbritannias statsminister Keir Starmer (til venstre) og Frankrikes president Emmanuel Macron er blant de europeiske lederne som ønsker Donald Trumps forslag til fredsplan for Gaza velkommen. Arkivfoto: Leon Neal / AP / NTB

I Storbritannia skriver statsminister Keir Starmer at han er takknemlig for USAs lederskap og ønsker initiativet velkommen.

– Vi støtter kraftig opp om innsatsen for å få slutt på kampene, løslate gislene og sikre forsyninger av akutt tiltrengt humanitær hjelp til befolkningen i Gaza. Det er vår første prioritet og bør skje umiddelbart, sier Starmer.

Han ber alle parter gå sammen om å jobbe med USA for å sluttføre og gjennomføre avtalen.

– Dristig og intelligent

Også tidligere statsminister Tony Blair er positiv. Han er tiltenkt en rolle i et nytt, internasjonalt overgangsorgan, som i planen omtales som «Board of Peace».

– President Trump har lagt fram en dristig og intelligent plan, som – dersom man blir enige – kan gjør slutt på krigen og føre til umiddelbare lettelser for Gaza og gi mulighet for en bedre og lysere fremtid for Gazas folk, samtidig som den sikrer varig sikkerhet for Israel og løslatelse av gislene, sier Blair.

Italias regjering er blant dem som sier de er klar til å støtte opp om planen.

– Det forslaget som er lagt fram av USAs president i dag, kan markere et vendepunkt, skriver statsminister Giorgia Melonis kontor i en uttalelse, ifølge Reuters.

Europeisk og regional støtte

Frankrikes president Emmanuel Macron viser sin støtte på X:

– Jeg ønsker Donald Trumps engasjement for å få avsluttet krigen i Gaza og få frigitt alle gislene velkommen. Jeg forventer at Israel engasjerer seg på dette området med besluttsomhet. Hamas har ikke noe annet valg enn å løslate alle gislene umiddelbart og følge planen, skriver han.

EU-president Antonio Costa gir uttrykk for mye av det samme og sier situasjonen i Gaza er uakseptabel. Han legger til at han er oppmuntret av at Israels statsminister Benjamin Netanyahu stiller seg positiv til det amerikanske forslaget.

De palestinske selvstyremyndighetene og flere arabiske og muslimske land sier mandag kveld at de ønsker planen velkommen og vil jobbe «positivt og konstruktivt» for at den skal bli en realitet.