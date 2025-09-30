Trumps fredsplan: Gir Hamas tre til fire dager

Fra ulike deler av verden strømmer det inn positive reaksjoner på fredsplanen som USAs president har lagt fram.

På meldingstjenesten X skriver EU-kommisjonens leder at hun ønsker planen velkommen. Hun ber alle parter gripe muligheten som nå foreligger.

– EU er klar for å bidra, skriver Ursula von der Leyen tirsdag.

Også Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som har vært svært skarp i sin kritikk av Israel, er positiv.

– Jeg roser den amerikanske presidenten Donald J. Trumps innsats og lederskap med sikte på å stanse blodsutgytelsene i Gaza og oppnå våpenhvile, sier han.

– Kan ta flere dager

Men fra en av krigens to hovedparter er det så langt ikke kommet noe svar. En Hamas-kilde sa mandag først at de ikke engang hadde mottatt planen.

Senere ble planen overlevert til Hamas av Qatars statsminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani og Egypts etterretningssjef.

– Hamas har begynt en rekke konsultasjoner innen sitt politiske og militære lederskap, både i Palestina og i utlandet, sier en kilde tett på Hamas til nyhetsbyrået AFP.

Kilden sier diskusjonene kan ta flere dager siden det er vanskelig for Hamas-lederne å kommunisere og forflytte seg. Dette er blitt enda vanskeligere etter Israels angrep mot Hamas-ledere i Qatar i begynnelsen av september.

Tre til fire dager

Nyhetsbyrået Reuters har snakket med en kilde tett på Hamas som sier Trumps plan inneholder «umulige betingelser» med mål om å eliminere Hamas. Trump har gått med på samtlige av Israels betingelser, hevder kilden.

Tirsdag sier Trump at han har tenkt å gi Hamas tre til fire dager til å vurdere fredsplanen.

– Alle de arabiske landene er med, alle muslimske land er med, Israel er helt med. Vi venter bare på Hamas, og Hamas kommer enten til å gjøre det eller ikke gjøre det, og hvis ikke, vil det bli en veldig trist slutt, sa Trump på en pressekonferanse tirsdag.

Vil bli værende i Gaza

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt Trump-planen sin støtte. Men Netanyahus uttalelser tyder på at den kan tolkes på ulike måter.

– Vi vil få tilbake alle våre gisler, i live og friske, mens israelske styrker vil bli værende på det meste av Gazastripen, sa han i en uttalelse lagt ut på meldingstjenesten Telegram etter pressekonferansen han holdt sammen med Trump.

Netanyahus understreket også at han ikke hadde gått med på opprettelsen av noen palestinsk stat.

I Trumps plan står det at israelske styrker gradvis skal overgi territorium på Gazastripen til en internasjonal stabiliseringsstyrke som skal opprettes av USA, arabiske land og internasjonale partnere.

Ifølge planen kan israelske styrker bli værende i en sikkerhetssone inntil det er sikkert at ikke terrortrusler kan gjenoppstå på Gazastripen.

– Påtvinges palestinerne

Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Waage mener Trumps Gaza-plan minner om stormaktenes fremgangsmåte etter første verdenskrig.

– Det beste vi kan håpe på er våpenstillstand som gir en pause i lidelsene og som gjør at det blir mulig å få inn nødhjelp som monner, sier hun til NTB.

Waage, som er professor ved Universitetet i Oslo og Institutt for fredsforskning (Prio), mener fredsplanen påtvinges palestinerne uten at de har hatt noe å si i hvordan den skal bli.

– Denne avtalen blir tredd nedover den palestinske befolkningen uten at de har vært representert i forhandlingene. Det minner mye om slik stormaktene gjorde det etter første verdenskrig.

Myndighetene i en lang rekke langt mer positive til Trumps forsøk på å oppnå fred. Storbritannias statsminister Keir Starmer sier han er takknemlig for USAs lederskap.

I Norge sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at det nå er økt sjanse for våpenhvile på Gazastripen, men at bakteppet er komplisert.

– Det er fortsatt mange utfordringer. Vi har ennå ikke hørt fra Hamas, sier Støre til NRK.

Muslimske land roser Trump

Frankrikes president Emmanuel Macron mener Hamas nå i praksis ikke har noe valg.

– Hamas har ikke noe annet valg enn å løslate alle gislene umiddelbart og følge planen, skriver han på meldingstjenesten X.

Også en rekke muslimske land er positive. Egypt, Jordan, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Qatar, Pakistan og Indonesia roser Trumps innsats i en felles uttalelse.

Det gjør også Den palestinske selvstyremyndigheten, som leder det begrensede palestinske selvstyret i deler av den okkuperte Vestbredden.

Blant innbyggerne i Gaza er meningene delte. Programvareutvikler Ibrahim Joudeh (39), som befinner seg på et tilfluktssted sør på Gazastripen, kaller planen urealistisk.

– Den inneholder betingelser som USA og Israel vet at Hamas aldri vil akseptere. For oss betyr det at krigen og lidelsene vil fortsette, sier Joudeh til nyhetsbyrået AFP.

På mandagens pressekonferanse med Netanyahu advarte Trump Hamas mot å avvise planen. Han sa at Israel i så fall kan fortsette krigen og «fullføre jobben med å ødelegge trusselen fra Hamas» med full støtte fra USA.