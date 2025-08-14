Trumps eksrådgiver: – Selv våpenhvile vil være en russisk seier

Sist gang Donald Trump og Vladimir Putin møttes ansikt til ansikt, var i Helsinki i 2018. Fredag møtes de igjen, da i Anchorage i delstaten Alaska. De to skal diskutere krigen i Ukraina. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB

– Møtet i Anchorage er en tabbe. Det gir Putin, med hans KGB-opplæring, muligheten til å få Trump tilbake på sin side, sier Bolton i et intervju med italienske La Repubblica.

Fortsatt i Trumps hode

Siden han fikk sparken av Donald Trump som nasjonal sikkerhetsrådgiver i 2019 – selv hevder han at han sa opp – har Bolton brukt mye av tiden sin på å peke på det han ser på som fundamentale mangler hos den tidligere presidenten.

Donald Trump og John Bolton avbildet i april 2018. Siden den gang har stemningen mellom dem blitt langt mer kjølig. Foto: Nicholas Kamm / AFP / NTB

Forholdet mellom de to har surnet veldig siden 2019, og la Repubblica omtaler at Trump har avfeid Boltons bekymringer rundt Alaska-møtet fredag.

Annonse

– Jeg er glad for at jeg fortsatt er i Trumps tanker, smiler Bolton til avisen.

Trump og Putin skal diskutere Ukraina-krigen under møtet. Den tidligere Trump-rådgiveren mener det er vanskelig å håpe på et godt utfall for ukrainernes del.

– Heller ikke en eventuell våpenhvileavtale kan betraktes som en suksess. Det vil fortsatt være en seier for Putin, som da i praksis vil kunne trekke opp nye grenser gjennom en ulovlig og uberettiget invasjon, sier Bolton, som legger til at det er viktig at USA legger press på Putin i fortsettelsen, heller enn å la Kreml få viljen sin.

Gjennom store deler av nittitallet var John Bolton en framtredende figur i konservative politiske organisasjoner og tenketanker. Bolton har også sittet i sentrale stillinger i Det republikanske partiets hovedorgan «Republican National Convention».

Annonse

Boltons bakgrunn



I president George W. Bushs administrasjon var Bolton understatssekretær for våpenkontroll og internasjonal sikkerhet. Han støttet en rekke omgjøringer av USAs utenrikspolitiske posisjoner, inkludert tilbaketrekning av støtte til Den internasjonale straffedomstolen, og uttreden fra Anti-ballistisk missil-avtalen (ABM-avtalen) mellom USA og Sovjetunionen i 2001.

Fredagens møte finner sted på Joint Base Elmendorf-Richardson i Anchorage, Alaska. Foto: Drew Angerer / AFP / NTB

Bolton har tidligere snakket med Dagsavisen om Trump og Ukraina. I et intervju med Dagsavisen i fjor høst, kommenterte han blant annet Trumps påstand om at Ukraina-krigen ville være over på 24 timer hvis han ble president igjen etter 2024-valget:

– Med hensyn til Ukraina har Trump sagt at han ville han fått Zelenskyj og Putin sammen i et rom, og at de ville løse det (krigen) på 24 timer. Ingen tror på det, bortsett fra Trump. Men den potensielle skaden hvis Trump mente Zelenskyj var ansvarlig for å ikke nå en avtale, er at han kunne komme opp med en plan som i hovedsak gagner russerne og Putin, sa Bolton.

Annonse

Dagsavisen har snakket med eksperter om fredagens møte. De deler Boltons skepsis til utfallet.

– Putin har ingen interesse av det



– Jeg tror ikke det kommer noe ut av dette møtet, av den enkle grunn at Vladimir Putin ikke har noen interesse av å inngå kompromisser på noe som helst. Ifølge ham selv går det bra både i Russland og i krigen. Han vil kun bruke dette møtet til å vise at han er en spiller i verden på den store scenen, sammen med Trump, sa Karsten Friis i Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) til Dagsavisen tidligere torsdag.

– Så hvis det skulle skje at Zelenskyj nærmest bare blir «informert» om hva stormaktene USA og Russland eventuelt har blitt enige om, vil det bekrefte Putins foretrukne måte å forholde seg til verden på. Han har lenge ønsket å endre de internasjonale spillereglene slik at den sterkeste har rett, mens andre må innordne seg etter deres ønsker, sa professor Katarzyna Zysk ved Institutt for forsvarsstudier.

Annonse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!