Trumps eksrådgiver: – Han gjør akkurat det jeg trodde

– Donald Trump gjør akkurat det jeg trodde han kom til å gjøre før han ble valgt til president for andre gang. Det var derfor jeg ikke ønsket at han skulle vinne valget.

Det sier Anthony Scaramucci til Dagsavisen i et mylder av tilskuere og journalister under Arendalsuka, der han var gjest tirsdag.

Anthony Scaramucci jobbet for Trump i hans første presidentperiode. Her i 2017. Foto: Jim Watson / NTB

Scaramucci er Trumps tidligere kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus, men forholdet mellom dem surnet raskt. Han brukes ofte som ekspertstemme på amerikansk politikk, blant annet hos CNN.

– Jeg mener Trump har skadet våre europeiske allianser, og han kommer til å skade økonomien med sin tollpolitikk. Jeg tror også at holdningen til Ukraina og Vladimir Putin er ugunstig for Vesten, og til sjuende og sist for USA på lang sikt.

– Fordi?

– Vel, jeg tror ikke at man i våre samfunn ønsker at en aggressor skal kunne krysse grensen til et suverent territorium og ta landet deres. President Barack Obama tillot det å skje i 2014 (Russlands annektering av Krim, journ.anm.), og dette burde ha blitt slått tilbake allerede da, mener Scaramucci.

USAs president Donald Trump. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Scaramucci har uttalt at noe av det som hjelper Trump og Republikanerne på hjemmebane, er kaoset i Det demokratiske partiet.

– De er fullstendig i uorden. De er uorganiserte, sier Trumps eksrådgiver før han haster videre.

