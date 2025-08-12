Trumps eksrådgiver: – Han gjør akkurat det jeg trodde
Donald Trump «2.0» har slett ikke overrasket Anthony Scaramucci, presidentens tidligere rådgiver i Det hvite hus.
Verden
– Donald Trump gjør akkurat det jeg trodde han kom til å gjøre før han ble valgt til president for andre gang. Det var derfor jeg ikke ønsket at han skulle vinne valget.
Det sier Anthony Scaramucci til Dagsavisen i et mylder av tilskuere og journalister under Arendalsuka, der han var gjest tirsdag.
Scaramucci er Trumps tidligere kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus, men forholdet mellom dem surnet raskt. Han brukes ofte som ekspertstemme på amerikansk politikk, blant annet hos CNN.
– Jeg mener Trump har skadet våre europeiske allianser, og han kommer til å skade økonomien med sin tollpolitikk. Jeg tror også at holdningen til Ukraina og Vladimir Putin er ugunstig for Vesten, og til sjuende og sist for USA på lang sikt.
– Fordi?
– Vel, jeg tror ikke at man i våre samfunn ønsker at en aggressor skal kunne krysse grensen til et suverent territorium og ta landet deres. President Barack Obama tillot det å skje i 2014 (Russlands annektering av Krim, journ.anm.), og dette burde ha blitt slått tilbake allerede da, mener Scaramucci.
Scaramucci har uttalt at noe av det som hjelper Trump og Republikanerne på hjemmebane, er kaoset i Det demokratiske partiet.
– De er fullstendig i uorden. De er uorganiserte, sier Trumps eksrådgiver før han haster videre.
