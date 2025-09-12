Trump vil sette inn nasjonalgarden i flere byer

– Vi drar til Memphis, alvorlig trøbbel der. Vi skal fikse det, akkurat som vi gjorde i Washington, sa Trump i et intervju med Fox News fredag.

Han sa at nasjonalgarden er nødt til å gå inn i Memphis for å få bukt med kriminaliteten.

Fra før har Trump utplassert soldater fra nasjonalgarden i Los Angeles og hovedstaden Washington D.C.

Han har gjentatte ganger truet med å sende nasjonalgarden til både Chicago og andre demokrat-styrte byer, som han hevder drukner i kriminalitet, trass i at det er mye verre kriminalitet i mange republikansk-styrte byer. Ordførerne både i Memphis og New Orleans er demokrater.

Nylig avgjorde en føderal dommer i California at Los Angeles-utplasseringen var ulovlig. Trump-administrasjonen har anket kjennelsen.

Kjennelsen fra California kan imidlertid ikke overføres direkte til Washington, som er et føderalt distrikt der presidenten har mer makt til å bruke nasjonalgarden enn i delstatene.

I Washington tok han også kontrollen over politiet, noe han ikke gjorde i Los Angeles.

District of Columbia, som Washington hører til, har nylig også gått rettens vei for å hindre Trump i å utplassere soldater i Washington.

Utplasseringen av nasjonalgarden og Ice-agenter for å pågripe migranter har utløst store protester, blant annet i Washington der flere tusen mennesker demonstrerte sist helg.

Offisiell statistikk fra justisdepartementet viser at kriminaliteten i Washington i fjor var på det laveste på 30 år.