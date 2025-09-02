Trump vil sette inn nasjonalgarden i Chicago

Trump kom med uttalelsen på en pressebrifing i Det hvite hus tirsdag kveld.

– Vi går inn. Jeg sier ikke når, men vi går inn, sa Trump.

Presidenten har allerede satt inn nesten 2000 nasjonalgardister for å bekjempe kriminalitet i hovedstaden Washington D.C.

I slutten av august sa han at Chicago og New York kan være de neste byene der nasjonalgarden settes inn for å dempe det Trump-administrasjonen har karakterisert som en tilstrømming av farlig kriminelle, hjemløse og ulovlige innvandrere.

I juni utplasserte Trump 4000 nasjonalgardister, samt 700 marineinfanterister, i Los Angeles.

Trumps beskjed om at han vil sette inn nasjonalgarden i Chicago kommer bare kort tid etter at den føderale dommeren Charles Beyer i San Francisco nok en gang slo fast at utplasseringen av nasjonalgardistene i Los Angeles var ulovlig. Breyer kom med en slik kjennelse også samme måned som soldatene ble sendt til LA, men den ble anket og omgjort.

Breyer slår i den nye kjennelse fast at Trumps beslutning var i strid med den såkalte Posse Comitatus-loven, som sterkt begrenser føderale styrkers anledning til å håndheve lover i USA.