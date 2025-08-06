Trump vil møte Putin og Zelenskyj

– Det er en god sjanse for at det blir et møte veldig snart, sier Trump onsdag, uten å gi noen nærmere tidsangivelse.

Møtet med Putin er ventet å skje først, før Trump vil følge opp med et møte med Zelenskyj kort tid etterpå, skriver The New York Times og viser viste til to kilder med kjennskap til planene.

Rubio: Mange hindre

Det hvite hus bekreftet tidligere på dagen at Trump er åpen for et fysisk møte med sine russiske og ukrainske motparter.

– Russerne uttrykte ønske om å møte med president Trump, og presidenten er åpen for å møte med både president Putin og president Zelenskyj, bekrefter talsperson Karoline Leavitt i Det hvite hus.

Utenriksminister Marco Rubio sier til Fox Business at det er mange hindre som må forseres, og at det gjenstår et betydelig arbeid, men han håper det kan bli gjort «i løpet av de nærmeste dagene og timerne, kanskje ukene».

Planene kom fram i en telefonsamtale med europeiske ledere onsdag. Til stede i telefonsamtalen var Natos generalsekretær Mark Rutte, Storbritannias statsminister Keir Starmer, Tysklands forbundskansler Friedrich Merz og Finlands president Alexander Stubb.

Russland og Ukraina har foreløpig ikke kommentert opplysningene.

Witkoff møtte Putin

Meldingene om et mulig møte kommer etter at USAs utsending Steve Witkoff møtte Russlands president Vladimir Putin i Moskva onsdag. Zelenskyj snakket også med Trump onsdag og uttalte i etterkant at han tror Russland er mer tilbøyelige til å gå med på en våpenhvile enn før.

Trump har gitt Putin frist til fredag med å ta grep for å få til våpenhvile i Ukraina. Det er ventet at USA kommer til å innføre ytterligere sanksjoner mot Russland dersom det ikke skjer framgang innen da.