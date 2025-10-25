Trump: Vil ikke møte Putin før en avtale er på plass

Donald Trump vil ikke møte Vladimir Putin før en fredsavtale i Ukraina er på plass. Mark Schiefelbein / AP / NTB

– Man må vite at vi kommer til å inngå en avtale. Jeg kommer ikke til å kaste bort tiden min, sier Trump til Reuters.

– Jeg har alltid hatt et godt forhold til Putin, men dette har vært veldig skuffende, sier Trump videre.

Trump skulle etter planen møte sin russiske motpart i Budapest en gang i nær framtid, men møtet ble avlyst.

Flere medier, deriblant The Telegraph, meldte at årsaken til avlysningen er at det oppsto dårlig stemning mellom USAs utenriksminister Marco Rubio og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.