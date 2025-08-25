Trump vil frata ABC og NBC lisensene – sier de er partiske

I et innlegg på sin sosiale plattform Truth Social sent søndag kveld amerikansk tid skrev Trump at de to kanalene er ubalanserte i sin dekning av nyhetene.

Han skrev at «til tross for presidentens høye popularitet», har ABC og NBC formidlet 97 prosent negative saker om ham og gir et urettferdig bilde av republikanerne.

En trussel mot demokratiet

Presidenten hevder at mange er enig med ham i at det amerikanske medietilsynet Federal Communications Commission (FCC) burde inndra de to kanalenes lisenser.

«Jeg ville vært helt for det, fordi de er så partiske og usannferdige, en faktisk trussel mot demokratiet vårt!!!» fortsatte Trump.

Presidenten omtaler kringkastingsselskapene som «FAKE NEWS», og mener de burde betale millioner av dollar i året i avgifter for «privilegiet å bruke de mest verdifulle radiobølgene hvor som helst og når som helst!!!».

Går ut mot «Demokratenes talerør»

FCC-sjef Brendan Carr er republikaner og ble utnevnt til jobben av Trump kort tid etter valget i november.

I tillegg til ABC og NBC, nevner Trump nyhetsaktører som CBS og CNN, som Demokratenes viktigste talerør og anklager dem alle for å svartmale hans politikk.

Trump går regelmessig ut mot medier hvis deres rapportering strider mot hans synspunkter. Sist var det Wall Street Journal som ble nektet å reise med regjeringsflyet Air Force One etter at de meldte om Trumps kontakt med den avdøde sexforbryteren Jeffrey Epstein. Nyhetsbyrået Associated Press har fortsatt ikke lov til å fly med Air Force One etter at det nektet å ta i bruk Trumps nye navn for Mexicogolfen – «Amerikagolfen».