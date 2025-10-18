Trump vil foreløpig ikke gi Ukraina Tomahawk-raketter, ifølge flere medier

Volodymyr Zelenskyj kom til Det hvite hus med et håp om å få klarsignal til leveranse av Tomahawk-raketter, men må belage seg på at det ikke skjer med det første, skriver flere medier. AP Photo/Alex Brandon / AP / NTB

Den amerikanske presidenten skal i møtet ha nektet å godkjenne leveranser av Tomahawk-rakettene hans ukrainske kollega så inderlig ønsker seg., melder Axios og CNN og viser til kilder med kjennskap til diskusjonene.

En kilde sier til Axios at møtet ikke var enkelt, mens en annen beskriver det som ille. Til tider ble det litt følelsesladd, ifølge kildene.

Ifølge CNN var diskusjonene anspente, åpenhjertelige og til tider ubehagelige.

Zelenskyj kom til Washington og Det hvite hus med et håp om å skaffe seg de langtrekkende rakettene som kan gi Ukraina muligheten til å innta en mer offensiv rolle i kampene mot den russiske invasjonen.

I sitt første innlegg på Truth Social etter møtet nevner ikke Trump tomahawk-rakettene i det hele tatt.

Zelenskyj viste etter møtet til at USA ikke ønsket å diskutere saken åpent og at USA ikke ønsker en opptrapping. Han sier imidlertid også at saken ikke er avsluttet for hans del, men noe det må jobbes mer med.

– Jeg tror Russland er redd for Tomahawkene, ordentlig redd, fordi det er et kraftig våpen, sier Zelenskyj etter møtet, som han beskriver som produktivt.