Trump vil bruke amerikanske byer som øvingsfelt for militæret

President Donald Trump talte tirsdag til hundrevis av generaler og admiraler på marineinfanteriets base i Quantico i delstaten Virginia. Andrew Harnik / Pool / AP / NTB

Hundrevis av amerikanske generaler og admiraler var innkalt til møtet med den amerikanske presidenten på en base for marineinfanteriet i delstaten Virginia tirsdag.

Trump snakket blant annet om å sette inn soldater i byer der han mener det er for mye kriminalitet.

– Vi bør bruke noen av disse farlige byene som øvingsfelt for militæret, sa presidenten.

– En invasjon

Trump la til at byene skal tas hånd om én etter én, og at det vil bli en viktig oppgave for noen av tilhørerne i salen.

– Dette er også en krig. Det er en krig innenfra, sa han.

På et annet tidspunkt i talen hevdet han at USA står overfor en «invasjon innenfra».

– Det er ikke forskjellig fra en utenlandsk fiende, men på mange måter vanskeligere siden de ikke bruker uniform, sa Trump.

Flere byer

Presidenten sa at de som ikke likte det han sa, kunne forlate salen. Men da ville de også miste stillingene sine.

Trump har allerede utplassert soldater i Los Angeles og Washington og varslet at det samme skal skje i Memphis, Portland og Chicago. Alle disse byene har ordførere fra Det demokratiske partiet.

Også forsvarsminister Pete Hegseth talte på møtet. Mange av de militære topplederne i salen er stasjonert i andre land og måtte reise ens ærend til møtet i Quantico i Virginia.

