Trump ut mot mediene: – Bare juks

Natt til lørdag norsk tid svarte Trump på spørsmål fra pressen i det Ovale kontor i Det hvite hus.

Der ble han blant annet spurt om ytringsfrihet, som har blitt kraftig debattert både i USA og resten av verden etter drapet på aktivisten Charlie Kirk forrige uke.

Attentatet har både gjort mange bekymret for sikkerheten til offentlige personer, aktivister og politikere, samtidig som både konservative og liberale bruker hendelsen for å fremheve sitt syn på hvem som er truet og hvordan mediene påvirker ordbruk og vold.

Langet ut mot mediene

– Ser du en forskjell på kanselleringskultur og konsekvenskultur? spurte en reporter.

– Det er et litt vanskelig spørsmål. Jeg er en veldig sterk tilhenger av ytringsfrihet, svarte Trump, før han begynte på et langt svar som i all hovedsak gikk til angrep på amerikanske medier.

Han hevdet at det var en sterk ubalanse i nyhetsdekningen av fjorårets presidentvalg og gikk hardt ut mot hvordan mediehusene behandlet ham.

– Når du har den typen popularitet eller velgerstøtte, slik jeg hadde i forrige valg, og likevel er 97 og 94 prosent av folkene imot meg, i den forstand at nyhetsdekningen er negativ.

Trump hevdet at man «ser forskjellig statistikk» da han utga prosenttallene. Det er ikke klart hvilke statistikker eller tall han refererte til, skriver Politico.

– De tar en god historie og gjør den til noe negativt. Jeg synes personlig at det er virkelig ulovlig.



– Bare juks



Presidenten sa ikke at en spesifikk lov blir brutt, og det er fortsatt uklart hvorfor Trump mente at negativ nyhetsdekning er ulovlig, skriver New York Times. Det hvite hus svarte ikke på avisens forespørsel om en kommentar fredag.

Trump fortsatte:

– Når du har den typen negative, falske dekningen og konstant gjør den gode saken dårlig...

– Jeg synes det er veldig trist. Jeg mener at mediedekning i det minste skal være sannferdig til en viss grad. Igjen, når noen får 97 prosent negative saker mot seg, da er det ikke lenger ytringsfrihet eller noen ting. Det er bare juks.

Trump sa videre at mange medier er være subjektive og anklager dem for å ha direkte koblinger til Demokratene:

– De jukser, og nettverkene blir faktisk medlemmer av Det demokratiske partis nasjonale komité, etter min mening. De er bare utskudd av den komiteen.