Trump tvinger universitetene til å betale milliarder

Frysing av statlige midler, trusler om å oppheve skattefritak, forsøk på å begrense inntak av studenter. Donald Trump har iverksatt en rekke tiltak mot amerikanske universiteter etter at han kom tilbake til makten 20 januar i år.

Aller hardest har han gått til verks mot landets eldste og mest pengesterke universitet, Harvard.

Kampen mot Harvard