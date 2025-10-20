Trump tvinger universitetene til å betale milliarder
President Donald Trump har utsatt universiteter i USA for massivt press etter at han kom til makten igjen.
President Donald Trump gjør sitt for å endre USAs universiteter.
FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters/NTB
Verden
Frysing av statlige midler, trusler om å oppheve skattefritak,
forsøk på å begrense inntak av studenter. Donald Trump har iverksatt en
rekke tiltak mot amerikanske universiteter etter at han kom tilbake til makten 20 januar i år.
Aller hardest har han gått til verks mot landets eldste og mest
pengesterke universitet, Harvard.
Kampen mot Harvard