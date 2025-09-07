Trump truer Chicago med apokalyptisk makt
President Donald Trump gjentar løftene om å sende Nasjonalgarden til Chicago. Lørdag publiserte han et meme inspirert av filmen Apokalypse Nå, med en ildkule og helikoptre over landets tredje største by.
«Jeg elsker lukten av deportasjoner om morgenen,» skrev Trump på sin egen plattform. Truth Social da han delte memet.
«Chicago er i ferd med å finne ut hvorfor det kalles Krigsdepartementet», skrev han videre.
Presidenten ga ingen videre detaljer utover betegnelsen «Chipocalypse Now», et ordspill på Francis Ford Coppolas krigsfilm fra 1979.
Wannabe-diktator
I filmen sier oberstløytnant Kilgore, spilt av Robert Duvall:
– Jeg elsker lukten av napalm om morgenen.
Illustrasjonen i Trumps innlegg viser ham foran Chicagos skyline, iført en hatt lik den obersten i filmen bruker.
Som svar kalte Illinois’ demokratiske guvernør JB Pritzker Trump en «wannabe-diktator». Han skrev på X at presidenten «truer med å gå til krig mot en amerikansk by» og la til:
– Dette er ikke en spøk. Dette er ikke normalt.
– Ubegrensede fullmakter
Pritzker, som nevnes som mulig presidentkandidat i 2028, skrev videre; – Donald Trump er ikke en sterk mann, han er en redd mann. Illinois lar seg ikke skremme av en wannabe-diktator.
Fredag signerte Trump en presidentordre som tar sikte på å endre navnet på Forsvarsdepartementet til Krigsdepartementet. Navneendringen krever kongressens godkjenning.
Trump har tidligere antydet at han har nærmest ubegrensede fullmakter til å utplassere Nasjonalgarden.
– Jeg er presidenten i USA. Hvis jeg tror landet vårt er i fare – og det er i fare i disse byene – kan jeg gjøre det.