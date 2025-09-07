«Jeg elsker lukten av deportasjoner om morgenen,» skrev Trump på sin egen plattform. Truth Social da han delte memet.

«Chicago er i ferd med å finne ut hvorfor det kalles Krigsdepartementet», skrev han videre.

Presidenten ga ingen videre detaljer utover betegnelsen «Chipocalypse Now», et ordspill på Francis Ford Coppolas krigsfilm fra 1979.

Wannabe-diktator

I filmen sier oberstløytnant Kilgore, spilt av Robert Duvall:

– Jeg elsker lukten av napalm om morgenen.

Illustrasjonen i Trumps innlegg viser ham foran Chicagos skyline, iført en hatt lik den obersten i filmen bruker.

Som svar kalte Illinois’ demokratiske guvernør JB Pritzker Trump en «wannabe-diktator». Han skrev på X at presidenten «truer med å gå til krig mot en amerikansk by» og la til:

– Dette er ikke en spøk. Dette er ikke normalt.

– Ubegrensede fullmakter

Pritzker, som nevnes som mulig presidentkandidat i 2028, skrev videre; – Donald Trump er ikke en sterk mann, han er en redd mann. Illinois lar seg ikke skremme av en wannabe-diktator.

Fredag signerte Trump en presidentordre som tar sikte på å endre navnet på Forsvarsdepartementet til Krigsdepartementet. Navneendringen krever kongressens godkjenning.

Trump har tidligere antydet at han har nærmest ubegrensede fullmakter til å utplassere Nasjonalgarden.

– Jeg er presidenten i USA. Hvis jeg tror landet vårt er i fare – og det er i fare i disse byene – kan jeg gjøre det.