Trump tror Hamas er klar for fred

President Donald Trump mener Hamas' vilje til å diskutere detaljene i fredsplanen han foreslo tidligere i uken, tyder på at den iranskstøttede gruppen som styrer Gazastripen er klar for varig fred. Arkivfoto: Alex Brandon / AP / NTB NTB

– Basert på uttalelsen Hamas nettopp har gitt, tror jeg de er klar for varig fred. Israel må umiddelbart stanse bombingen av Gaza, slik at vi kan få gislene ut raskt og trygt. Det er altfor farlig akkurat nå, skriver den amerikanske presidenten.

Uttalelsen fra den amerikanske presidenten kommer på Truth Social kort tid etter at Hamas sa at de er klare til å forhandle om detaljer i Trumps forslag til fredsplan. Han hadde gitt Hamas frist til søndag med på svare på 20-punktsplanen han la fram tidligere i uken.

Villig til å gi fra seg styringen

Trump sier diskusjonen om detaljene allerede er i gang.

– Dette handler ikke bare om Gaza, men om etterlengtet fred i Midtøsten.

Hamas sier de også er villig til å overlate styringen av Gazastripen til en annen, uavhengig palestinsk myndighet. Den høytstående Hamas-tjenestemannen Mousa Abu Marzouk sier imidlertid til Al Jazeera at gruppen ikke vil gi fra seg våpnene før den israelske okkupasjonen av Gaza er over.

Den iranskstøttede gruppen uttrykker takknemlighet overfor arabiske, islamske og internasjonale initiativer for fred, samt Trumps innsats.

– Grip muligheten

Frankrikes president Emmanuel Macron sier det er viktig å gripe den muligheten svaret fra Hamas gir.

– Deres forpliktelse må følges opp uten noen forsinkelse. Nå har vi en sjanse til å oppnå et avgjørende fremskritt for fred, sier han.

FN-sjef António Guterres oppfordrer alle parter til å gripe muligheten.

– Generalsekretæren ønsker erklæring, der Hamas uttrykker vilje til å løslate gislene og starte en prosess, velkommen. Han oppfordrer alle parter til å gripe muligheten til å få slutt på den tragiske konflikten i Gaza, sier talsperson Stephane Dujarric på vegne av Guterres.

Ber partene ta ansvar

Også Egypt, som har vært megler i flere forsøk på å stanse krigen og frigi gisler, ser svaret fra Hamas som en positiv utvikling.

– Vi håper dette vil gjøre at alle partene tar ansvar og forplikter seg til å implementere Trumps plan på bakken og avslutte krigen, skriver det egyptiske utenriksdepartementet på Facebook.