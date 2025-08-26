Lisa Cook (til høyre), her sammen med sentralbanksjef Jerome Powell, har fått beskjed fra president Donald Trump om at han fjerner henne fra sentralbankstyret etter anklager om at hun kan ha jukset med lånesøknader. Hun nekter å gå av og sier at Trump ikke har gyldig grunn til å sparke henne. Arkivfoto: Mark Schiefelbein / AP / NTB NTB

I et brev til Cook skriver Trump at han fjerner Cook fra stillingen umiddelbart.

– Det er tilstrekkelig grunn til å tro at du kan ha gitt uriktige opplysninger på en eller flere boliglånsavtaler, skriver Trump i brevet, som han mandag publiserte på sitt nettsted Truth Social.

Cook, som ble oppnevnt til styret av president Joe Biden i 2022, har svart med å si at Trump verken har gyldig grunn eller myndighet til å sparke henne og at hun ikke kommer til å gå av.

Demokraten Elizabeth Warren kaller Trumps avgjørelse et «autoritært maktgrep som bryter sentralbankloven».

Annonse

– En farlig vei

Sjeføkonom i Swedbank Mattias Persson er enig med Cook i at Trump ikke har gyldig grunn til å sparke henne.

Ifølge Persson må man ha blitt dømt for et lovbrudd for å kunne avskjediges, mens det kun foreligger løse anklager mot Cook.

– Dette er en farlig vei, sier han.

Annonse

Utspillet fra Trump påvirker verdens finansmarkeder, understreker Persson. Tilliten til USAs sentralbank går kraftig ned når integriteten dens trues.

– Vi har sett det allerede nå på morgenen, at det er en flukt fra amerikanske aksjer. Og skulle dette eskalere, er det risiko for global finansiell ustabilitet, sier han.

Integriteten og uavhengigheten til den amerikanske sentralbanken er viktig for tilliten til amerikanske aksjer, statspapirer og dollaren, påpeker Persson.

– Urovekkende

Annonse

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie kaller utspillet urovekkende.

– Trumps dramatiske grep for å påvirke rentesettingen er urovekkende, skriver hun i sin morgenrapport.

Hun påpeker at Trumps innflytelse over sentralbanken øker. Da styremedlem Adriana Kugler uventet trakk seg for noen uker siden, ble presidentens nære støttespiller, Stephen Miran, utnevnt til å overta vervet.

– Om også Cook forsvinner, vil Trump ha mulighet til å sette inn nok en lojalist, sier Haugland.

Annonse

Krever rentekutt

Presidenten har en rekke ganger angrepet sentralbanken, kjent som The Fed, og sentralbanksjef Jerome Powell fordi han er misfornøyd med at rentene ikke settes ned. Han har også truet med å sparke Powell, hvis åremål utløper i mai neste år.

Når Powell forsvinner, vil flertallet i styret være oppnevnt av Trump, påpeker Haugland.

– Christopher Waller og Michelle Bowman, som begge sitter i hovedstyret nå, ble nemlig oppnevnt av Trump i hans forrige periode. Selv om de begge stemte i favør av rentekutt i juli, må det nevnes at disse to blir oppfattet som kandidater med faglig integritet, snarere enn som Trumps lydige lojalister, sier hun.