Trump-skepsis: – Tror det ikke før jeg ser det
Norsk ekspert vil ikke legge for mye i Donald Trumps ferske utspill om Ukraina og Vladimir Putin.
USAs president Donald Trump.
Foto: Julia Demaree Nikhinson / AP / NTB
Verden
– Det er positivt hvis dette får konsekvenser for amerikansk
(Ukraina-)politikk. Men hvis ikke, betyr jo ikke uttalelsene fra Trump så mye, innleder
Karsten Friis til Dagsavisen.
Han er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), og
følger blant annet Nato og Russlands krig i Ukraina svært tett.
USAs president Donald Trump sa tirsdag at han mener Ukraina
kan vinne tilbake alle landområdene de har tapt til Russland, og mer til.