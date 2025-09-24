Trump-skepsis: – Tror det ikke før jeg ser det

– Det er positivt hvis dette får konsekvenser for amerikansk (Ukraina-)politikk. Men hvis ikke, betyr jo ikke uttalelsene fra Trump så mye, innleder Karsten Friis til Dagsavisen.

Han er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), og følger blant annet Nato og Russlands krig i Ukraina svært tett.

USAs president Donald Trump sa tirsdag at han mener Ukraina kan vinne tilbake alle landområdene de har tapt til Russland, og mer til.