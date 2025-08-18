Trump: Skal ringe Putin etter dagens møter

USAs president Donald Trump sier han skal snakke med Russlands president Vladimir Putin etter møtet med Volodymyr Zelenskyj og europeiske ledere i Washington mandag. Julia Demaree Nikhinson / AP / NTB

– Jeg snakket nettopp indirekte med Putin, og vi kommer til å ha en telefonsamtale rett etter disse møtene i dag. Og vi kommer kanskje, kanskje ikke, til å ha et trilateralt møte, sa Trump til pressen i Det ovale kontor.

Han viste til utsiktene for å ha et møte mellom Trump, Zelenskyj og Putin i framtida, dersom dagens møter i Washington går bra.

Ukraina: – Vi er klare

– Vi er klare for et trilateralt, sa Zelenskyj kort tid tidligere.

Annonse

Formålet med et slikt møte vil antakelig være å forhandle fram en slutt på Russlands angrepskrig mot Ukraina. Det hadde Trump tro på å få til.

– Hvis vi ikke har et trilateralt møte, så fortsetter krigingen. Og hvis vi har det, så er det en god sjanse til å kanskje avslutte det, sa Trump.

Han sa at Putin forventet at han skulle ringe etter møtene med de europeiske lederne.

Zelenskyj slet med å komme til orde

Annonse

USAs president Donald Trump nyter godt av at vennligsinnede medier slipper til med en rekke spørsmål under møtet med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, skriver flere medier.

New York Times og BBC er blant mediene som merker seg dette. BBCs Russland-redaktør Vitaliy Shevchenko skriver at Zelenskyj knapt fikk muligheten til å snakke.

New York Times' Hvite hus-korrespondent Maggie Haberman skriver i en analyse av pressekonferansen at Trump drar synlig nytte av et pressekorps hans rådgivere styrer og former.

Blant annet slapp Brian Glenn fra den svært Trump-vennlige TV-kanalen Real America's Voice til med flere spørsmål, noen av dem fullstendig urelatert til møtet som pågår.

Annonse

Brevstemmer og kriminalitet

Trump brukte også en del taletid på sin motstand mot brevstemmer og om kriminalitet i Washington D.C.

Siden Trump ble president 20. januar, har blant annet nyhetsbyrået AP blitt kastet ut av Det hvite hus' pressekorps fordi de ikke vil gå med på hans omdøping av Mexicogolfen til Amerikagolfen. I tillegg har flere Trump-vennlige podkaster og nettsider fått slippe til, på bekostning av tradisjonelle medier, blant annet i form av at Det hvite hus har overtatt kontrollen over hvilke medier som har tilgang til Trump.