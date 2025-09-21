Trump sier USA vil bidra med å forsvare Polen og baltiske land hvis Russland eskalerer

USAs president Donald Trump gjør det klart at han vil bidra i forsvaret av Polen og baltiske land dersom Russland eskalerer situasjonen.

USAs president Donald Trump.

NTB-AFP
Det melder nyhetsbyrået AFP.

Trump fikk spørsmål fra pressen om hvorvidt han ville bidra til å forsvare EU-land hvis Russland intensiverer sin fiendtlighet.

– Ja, det ville jeg gjort. Det ville jeg gjort, svarte den amerikanske presidenten.

For andre gang på kort tid er det bedt om artikkel 4-møte i Nato etter at tre russiske kampfly fredag ble beskyldt for å krenke Estlands luftrom i tolv minutter.

Nylig ba Polen også om et slikt møte etter at landets luftrom ble krenket av 19 russiske droner, ifølge polske myndigheter.

