Trump sier USA vil bidra med å forsvare Polen og baltiske land hvis Russland eskalerer
USAs president Donald Trump gjør det klart at han vil bidra i forsvaret av Polen og baltiske land dersom Russland eskalerer situasjonen.
Verden
Annonse
Det melder nyhetsbyrået AFP.
Trump fikk spørsmål fra pressen om hvorvidt han ville bidra til å forsvare EU-land hvis Russland intensiverer sin fiendtlighet.
– Ja, det ville jeg gjort. Det ville jeg gjort, svarte den amerikanske presidenten.
For andre gang på kort tid er det bedt om artikkel 4-møte i Nato etter at tre russiske kampfly fredag ble beskyldt for å krenke Estlands luftrom i tolv minutter.
Annonse
Nylig ba Polen også om et slikt møte etter at landets luftrom ble krenket av 19 russiske droner, ifølge polske myndigheter.