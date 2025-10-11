Trump sier Machado tok imot Nobels fredspris til ære for ham

– Jeg har gjort mer for å skape fred enn noen annen leder i moderne tid, sa president Trump fredag kveld. Alex Brandon AP / NTB

– Den som faktisk fikk Nobels fredspris, ringte meg i dag og sa: «Jeg aksepterer denne til ære for deg, fordi du virkelig fortjente den, sa Trump til journalister i Det hvite hus fredag kveld.

– Det var en veldig hyggelig ting å gjøre. Jeg sa ikke «da får du gi den til meg». Men jeg tror hun kanskje ville gjort det, la han spøkefullt til.

– Trump kan flytte fjell

Tidligere på dagen gikk Det hvite hus hardt ut mot Den norske Nobelkomiteen, som de anklaget for å velge «politikk over fred» ved å gi prisen til Machado i stedet for Trump.

– President Trump vil fortsette å inngå fredsavtaler, avslutte kriger og redde liv. Han har hjertet til en humanist, og det vil aldri finnes noen som ham, som kan flytte fjell med sin viljestyrke, sa talsperson Steven Cheung i en uttalelse.

Trump har lenge ment at han fortjener fredsprisen for sitt arbeid med internasjonale fredsavtaler og for å ha «avsluttet åtte kriger» siden han kom tilbake til makten. Denne uken annonserte han en våpenhvile og gisselavtale som skal avslutte krigen i Gaza.

Fortsatte kampanjen

Da Trump ble spurt om prisutdelingen fredag, unngikk han å kritisere komiteen direkte, men sa at hans bidrag for fred burde blitt belønnet.

– Jeg har gjort mer for å skape fred enn noen annen leder i moderne tid, sa presidenten.

Trump antydet også at fredsprisen, som har 1. februar som frist for nominasjoner, i praksis ble delt ut for prestasjoner i 2024.

– Du kan også si at den ble gitt for 2024, og da var jeg opptatt med valgkamp, sa Trump.

Den norske Nobelkomiteen har ikke kommentert Trumps uttalelser.

(©NTB)