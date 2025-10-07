Trump sier han vil snakke med justisdepartementet om benådning av Maxwell

President Donald Trump sier han vil se på benådning av både Sean «Diddy» Combs og Ghislaine Maxwell. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

Maxwell ble i juni 2022 dømt til 20 års fengsel blant annet for å ha rekruttert unge jenter som så ble utsatt for overgrep. USAs høyesterett sa mandag nei til å behandle en anke fra 63-åringen.

Trump sa også at Sean «Diddy» Combs, som fredag ble dømt til fire år og to måneders fengsel for lovbrudd knyttet til prostitusjon, har bedt om å bli benådet.

– Jeg kaller ham «Puff Daddy». Han har bedt meg om en benådning, sa Trump.

«Tar en titt»

Annonse

Samme dag som USAs høyesterett avviste Maxwells forsøk på å få omgjort dommen, ble Trump spurt om han selv ville løslate henne gjennom en benådning. Han svarte at han ville ta saken opp med justisdepartementet.

– Jeg har ikke hørt navnet på lenge. Jeg kan si dette: Jeg må se nærmere på det. Jeg må ta en titt, sa han. – Jeg vil snakke med DOJ (Justisdepartementet).

Epstein-saken har plaget Trump og justisdepartementet i månedsvis og skapt uro blant Trumps «Make America Great Again»-tilhengere, som har vært uvanlig kritiske til administrasjonen for ikke å offentliggjøre mer informasjon om Epsteins forbrytelser og påståtte medskyldige.

Politisk risiko

Annonse

President Donald Trump har vært under sterkt press for å offentliggjøre mer informasjon fra etterforskningen av Epstein, som i en periode også var i Trumps egen omgangskrets. En benådning av Maxwell antas å innebære en politisk risiko for Trump.

Nyhetsbyrået AP skriver at Trumps regjering skal ha oppfordret høyesterett til å la Maxwells sak ligge.

Epstein, en velstående finansmann og dømt seksualforbryter, sto overfor anklager om menneskehandel med mindreårige da han tok sitt eget liv i fengsel i 2019. Han hadde erklært seg ikke skyldig, og saken ble henlagt etter hans død.