Trump sier at Zelenskyj kan avslutte krigen nesten umiddelbart hvis han vil

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte i februar USAs president Donald Trump i Det hvite hus. Mandag mottas han av Trump på nytt. Ben Curtis / AP / NTB

– Ukrainas president Zelenskyj kan avslutte krigen med Russland nesten umiddelbart, hvis han vil det, eller han kan fortsette å kjempe, skriver Trump i et innlegg på Truth Social.

Det vil være uaktuelt for Ukraina å få tilbake Krim-halvøya, og heller ikke Nato-medlemskap kommer på tale, skriver Trump også i innlegget, mindre enn ett døgn før Zelenskyj ankommer Det hvite hus.

– Husk hvordan det startet. Ingen tilbakeføring av Krim som Obama ga bort (tolv år siden, og uten at et skudd ble avfyrt!), og IKKE NOE NATO-MEDLEMSKAP FOR UKRAINA. Noen ting endrer seg aldri, avslutter Trump, med tre utropstegn.

Russland kontrollerer i dag helt eller delvis fem ukrainske regioner.

Russland annekterte Krim-halvøya i 2014. Etter Russlands fullskalainvasjon i februar 2022 kontrollerer russiske styrker i dag dessuten nesten hele Luhansk og mesteparten av Donetsk, mens de viktigste knutepunktene i Zaporizjzja og Kherson fortsatt er under ukrainsk kontroll.

Europeiske ledere

Mandag ettermiddag møter Zelenskyj og europeiske ledere Trump i Det hvite hus. Møtet skjer i kjølvannet av Trumps møte med Russlands president Vladimir Putin i Anchorage i Alaska før helgen.

– Det blir en stor dag i Det hvite hus i morgen. Aldri før har så mange europeiske ledere vært her samtidig. Det er en stor ære å være vertskap for dem, skriver Trump i et annet innlegg på Truth Social.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen, Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritannias statsminister Keir Starmer, Tysklands forbundskansler Friedrich Merz, Italias statsminister Giorgia Meloni, Finlands president Alexander Stubb og Natos generalsekretær Mark Rutte er alle invitert til Det hvite hus mandag.

Kritiserer Murphy og Bolton

I enda et innlegg langer Trump ut mot den demokratiske senatoren Chris Murphy.

– Den svært uattraktive (både innvendig og utvendig!) senatoren fra Connecticut, Chris Murphy, sa at Putin har fått alt som han ville. Faktisk har ingen fått noe som helst riktig ennå, men vi nærmer oss. Murphy er en lettvekter som tror at den russiske presidenten ble fremstilt i et godt lys ved å komme til USA. Men faktisk var det meget vanskelig for president Putin å gjøre det. Denne krigen kan avsluttes NÅ, men dumme folk som Chris Murphy, John Bolton og andre, gjør det mye vanskeligere, skriver Trump.

Bolton var Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver. Bolton mener det er tydelig hvem som gikk seirende ut av møtet mellom Trump og Putin.

– Trump tapte ikke, men Putin vant klart, sa Bolton til CNN fredag.

Han sa at Trump ikke kom ut av samtalene med noe annet enn flere møter, mens Putin kom langt på vei med å gjenopprette forholdet til USA.