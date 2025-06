Trump sier alle bør forlate Teheran umiddelbart

Donald Trump sier Iran burde inngått en atomavtale med USA, og at landet aldri kan få atomvåpen. Darryl Dyck / The Canadian Press / AP / NTB

Trump gjentar også at Iran burde signert en atomavtale med USA.

– Iran kan ikke få atomvåpen. Jeg sier det igjen og igjen! Alle bør evakuere Teheran umiddelbart, skriver den amerikanske presidenten på Truth Social uten å utdype uttalelsen.

Selv om Trump mandag gjentatte ganger oppfordret Iran til å inngå en avtale, ville han ikke delta på en felles oppfordring med de andre G7-landene om å trappe ned konflikten mellom Iran og Israel.

– Dette er smertefullt for begge parter, men jeg vil si at Iran ikke vinner denne krigen, og at de bør snakke. Og de bør snakke umiddelbart, før det er for sent, sa Trump til pressen da han møtte Canadas statsminister Mark Carney, som er vert for toppmøtet.

Trump mener det er dumt av Iran om de ikke går inn for en forhandlet løsning. De siste dagene har Iran og Israel gjennomførte en rekke rakett – og droneangrep mot hverandre.

Trump har ikke villet svare på om USA vil delta i Israels militæraksjoner, men sier amerikanerne ikke har vært med på de første angrepene mot Iran. På toppmøtet i Canada sa han tidligere at «så fort jeg reiser herfra, kommer vi til å gjøre noe. Men jeg må dra herfra først.» Møtet avsluttes tirsdag.