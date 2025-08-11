Trump setter inn nasjonalgarden i Washington D.C.

En politibil nær Capitol Hill i Washington D.C. Trumps plan om å sende inn nasjonalgarden møter motstand fra lokale myndigheter, som mener byens politi er best egnet til å håndtere situasjonen. J. Scott Applewhite / AP / NTB.

Trump setter politiet under føderal kontroll. Han hevder at drapsraten i hovedstaden er verre enn Colombias hovedstad Bogota og Mexico by.

Samtidig viser statistikken at 2024 var året med minst voldskriminalitet der de siste 30 årene, ifølge Reuters.

– Jeg utstasjonerer nasjonalgarden for å bidra til å reetablere loven, orden og offentlig sikkerhet i Washington D.C., sa Trump på en pressekonferanse mandag.

– Hovedstaden vår har blitt kapret av voldelige gjenger og blodtørstige kriminelle, sa han videre. Trump antydet videre at det vil komme lignende grep for andre byer.

Senere sa han at New York og Chicago kan være aktuelle.

Mindre kriminalitet

Selv om kriminalitetsratene i Washington, D.C. har vært synkende, har Trump hevdet at de er «helt ute av kontroll» og truet med en føderal overtakelse.

Voldskriminaliteten gikk ned 26 prosent i de første sju månedene i år etter et fall på 35 prosent i 2024. Totalt har kriminaliteten gått ned 7 prosent, ifølge politiet i byen.

Byens demokratiske ordfører Muriel Bowser framholder at byen ikke opplever en økning i kriminaliteten.

– Hovedstadspolitiet og de føderale myndighetene vil få støtte i arbeidet, et virkelig stort arbeid, av 800 nasjonalgardister som vi setter inn. Og mange flere, om nødvendig, mange flere, sa Trump.

Utstasjonert flere ganger tidligere

USAs president har utbredt myndighet over de 2700 nasjonalgardistene i Washington D.C., til forskjell fra i delstatene, der det er guvernørene som kan beslutte å utstasjonere dem.

Hundrevis av personell fra en rekke sikkerhetsorganer, blant dem det føderale politiet FBI, narkotikapolitiet DEA og innvandringsmyndigheten Ice, har de siste dagene blitt utplassert i byen.

Forsvarsminister Pete Hegseth sier at nasjonalgardistene ventes å ankomme hovedstaden i løpet av den neste uka.

Utplasseringen i Washington kommer etter at flere tusen nasjonalgardister ble sendt til Los Angeles i sommer for å dempe protester mot immigrasjonsraid og for å beskytte føderale agenter, noe som ble møtt med kritikk fra myndigheter på både lokalt og delstatsnivå. De fleste av dem er nå trukket tilbake.

Trump har tidligere satt inn nasjonalgarden og føderalt politi mot fredelige demonstrasjoner, blant annet under Black Lives Matter-protestene etter politidrapet på George Floyd i 2020.