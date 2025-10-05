Illinois-guvernør JB Pritzker sier han fikk et ultimatum før Donald Trump besluttet å sette inn nasjonalgarden i storbyen Chicago, som ligger i delstaten. Anthony Vazquez / Chicago Sun-Times via AP / NTB

– I morges ga Trump-administrasjonens krigsdepartement meg et ultimatum: Kall inn styrkene dine, ellers gjør vi det, sier Illinois-guvernøren i en uttalelse lørdag.

Han raser mot ultimatumet fra regjeringen.

– Det er helt skandaløst og uamerikansk å kreve at en guvernør sender militære styrker innenfor våre egne grenser og mot vår vilje. For Donald Trump har dette aldri handlet om sikkerhet. Det handler om kontroll, legger guvernøren til.

Lørdag kveld kunngjorde Det hvite hus at Trump har gitt fullmakt til den varslede utplasseringen «for å beskytte føderale tjenestemenn og aktiva».

Trump har også tidligere satt inn nasjonalgarden for å bekjempe kriminalitet. I sommer ble flere hundre nasjonalgardister sendt til Los Angeles, der det var uro i forbindelse med store demonstrasjoner mot Trumps innvandringspolitikk.

Siden har han også utplassert soldater i Washington D.C. og varslet at det samme skal skje i Memphis, Portland og Chicago. Alle disse byene har ordførere fra Det demokratiske partiet.

Sent i september beordret Trump 200 soldater fra nasjonalgarden til Portland i Oregon, men delstaten har gått til søksmål for å stanse utplasseringen. Det er ventet en avgjørelse i saken en gang i løpet av helgen. Lørdag satte en føderal dommer i Portland en midlertidig stopper for utplasseringen i påvente av at søksmålet avklares.