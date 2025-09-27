Trump sender soldater til Portland

I juni var det kraftige protester i Portland mot president Donald Trumps beslutning om å beordre massepågripelse av migranter. AP / NTB

I en kunngjøring i sosiale medier opplyser Trump at han har bedt Pentagon sende «tilstrekkelig med soldater for å beskytte det krigsrammede Portland».

– Om nødvendig gir jeg også fullmakt til å bruke all nødvendig makt, skriver han.

Ifølge Trump er immigrasjonsmyndighetenes anlegg i Portland «beleiret av Antifa og andre innenlandske terrorister».

– Et helvete

Antifa er en samlebetegnelse for ulike venstreradikale grupper og er ikke en organisert enhet. Gruppen består av ulike miljøer som kjemper mot fascisme og nynazisme.

Tidligere i måneden beskrev Trump Portland som «å leve i helvete» og truet med å sende soldater. Det samme har han truet med å gjøre i andre amerikanske byer, blant dem Chicago og Baltimore.

I sommer sendte Trump nasjonalgarden til Los Angeles, til protester fra byens myndigheter.

– Ikke behov

Portlands ordfører, demokraten Keith Wilson, har avvist Trumps beskrivelse av situasjonen i byen og fastholder at det lokale politiet er i stand til «å håndtere sporadisk vold og ødeleggelse av eiendom».

– Som andre ordførere rundt om i landet har jeg ikke bedt om – og trenger ikke – føderal inngripen, sa Wilson nylig.