Trump: Russiske droner i Polen kan ha vært en feil

President Donald Trump sier dronehendelsen i Polen muligens var et resultat av en feilberegning fra russisk side. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/NTB

– Jeg er ikke fornøyd med situasjonen, men forhåpentligvis blir det slutt på dette, sa Trump til journalister før han gikk om bord i presidentens helikopter, Marine One.

Trump antydet at hendelsen muligens var et resultat av en feilberegning fra russisk side, snarere enn en bevisst provokasjon.

Uttalelsen kommer i kjølvannet av økende bekymring blant Nato-allierte etter at russiske droner krysset grensen til Polen, et Nato-medlem. Hendelsen har ført til diplomatisk uro og økt militær beredskap langs Natos østlige flanke.

Natt til onsdag ble Polens luftrom krenket av 19 russiske droner, ifølge Polens statsminister Donald Tusk. Flere av disse ble skutt ned.

I en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet onsdag heter at de ikke har hatt planer om å angripe mål i Polen.