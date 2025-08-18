Trump: Putin vil godta sikkerhetsgarantier for Ukraina

Zelenskyj takket for invitasjonen til Washington, i likhet med de andre europeiske lederne før toppmøtet i Det hvite hus. Alex Brandon / AP / NTB

Da han tok imot europeiske ledere og Ukrainas president til samtaler i Det hvite hus mandag, framholdt de europeiske lederne kravet om en umiddelbar våpenhvile i Ukraina.

Samtidig sa president Donald Trump at spørsmålet om sikkerhetsgarantier er viktig å vurdere.

– Hvem skal gjøre det? I bunn og grunn er jeg optimistisk til at vi kollektivt kan komme fram til en avtale som vil forhindre enhver fremtidig aggresjon mot Ukraina, og jeg tror faktisk at det ikke blir det, sa Trump.

Russland avviser

Russland avviste senest like før toppmøtet at de kom til å akseptere noen løsning som inkluderte Nato-styrker i Ukraina.

Det russiske utenriksdepartementet svarte på en uttalelse fra Storbritannias statsminister Keir Starmer om at han var innstilt på å bidra med britiske styrker. De er det landet som har gått lengst i å love dette.

New York Times' sjefkorrespondent for Det hvite hus, David E. Sanger, stusset derfor over uttalelsen fra Trump under møtet.

– Basert på hva russerne sier i dag, er det grunn til å lure på om Trump tolket Putins meninger riktig, skrev Sanger.

Nye toner om sikkerhetsgarantier

Det ble under mandagens toppmøte sagt tydeligere enn tidligere at USA er forberedt på å stille sikkerhetsgarantier for Ukraina.

– Vi kommer nok til å bli enige om det beste i dag, trolig inkludert sikkerhet, sa Trump.

– Det er veldig viktig at USA gir et så sterkt signal og er klare for sikkerhetsgarantiene, svarte Zelenskyj.

– At du er villig til å bidra i sikkerhetsgarantiene er et stort skritt. Det er virkelig et gjennombrudd. Det gjør all forskjellen, sa Nato-sjef Mark Rutte.

Også EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sa at sikkerhetsgarantier og en artikkel 5-lignende løsning blir viktig. Det nevnte også Italias Giorgia Meloni og Storbritannias Starmer.

Fortsatt krav om våpenhvile

Etter møtet med Putin tonet Trump ned viktigheten av en umiddelbar våpenhvile i Ukraina før forhandlingene fortsetter. Men de europeiske lederne var tydelig samordnet i sine uttalelser om at de ønsker en våpenhvile.

– De neste skrittene framover er de mer kompliserte. Men nå er veien åpen. Du åpnet den på fredag, men nå er den åpen for kompliserte forhandlinger. Og for å være ærlig: Vi vil alle gjerne se en våpenhvile, sa Tysklands forbundskansler Friedrich Merz.

Trump gjentok at han ikke tidligere har sett behovet for våpenhvile for å gå videre til forhandlinger, men de andre fortsatte å holde ham til det.

– Din idé om å be om en våpenhvile eller i det minste stoppe drepingen, som vi har snakket om, er nødvendig, og vi støtter alle dette, sa Frankrikes president Emmanuel Macron.

Overdådig skryt

Da Trump introduserte møtet og de europeiske deltakerne, skrøt han uhemmet av hver og en av dem.

Blant annet var Trump misunnelig på Merz og Stubb, som satt solbrune rundt møtebordet. Han lurte på hvordan han også kunne få så fin farge.

De europeiske lederne svarte med samme mynt. Samtlige takket for møteinvitasjonen og skrøt av Trumps framgang i prosessen.

– I løpet av de siste to ukene har vi gjort større framgang en de siste tre årene, sa Finlands president Alexander Stubb.