Trump-protester i gang i USAs gater

Flere har samlet seg for å demonstrere mot USAs president Donald Trump i Berlin lørdag. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB

Bilder fra Times Square i New York viser et folkehav av demonstranter lørdag. Også i Nord-Virginia har demonstranter samlet seg i veier som leder inn til landets hovedstad, Washington D.C.

– Det finnes ikke noe mer amerikansk enn å si «vi har ikke konger» og utøve vår rett til å protestere fredelig, sa Leah Greenberg.

Hun er medgrunnlegger av Indivisible, hovedarrangøren av No Kings-demonstrasjonene.

2600 markeringer ventes

Mennesker over hele USA og flere steder i verden samles til årets tredje markering siden Trump tiltrådte i januar. Lørdagens demonstrasjon skjer samtidig som landets føderale statsapparat er rammet av nedstenging, som har stengt føderale programmer og tjenester.

Arrangørene regner med at det vil være over 2600 markeringer rundt om i verden.

I Madrid og Berlin har allerede noen hundre amerikanere samlet seg for å rope slagord og holde plakater i en protest organisert av Democrats Abroad. Lignende demonstrasjoner er også planlagt i andre europeiske byer, deriblant Oslo.

Demonstranter på Manhatten. Foto: Spencer Platt/Getty Images/AFP/NTB

– Jeg er ikke en konge

Republikanerne og Det hvite hus har betegnet demonstrasjonene som en samling av radikale. Trump befinner seg ikke i hovedstaden under demonstrasjonene.

– Det sies at de omtaler meg som en konge. Jeg er ikke en konge, sa Trump i et intervju med Fox dagen før demonstrasjonene.

Den forrige runden med «No Kings»-protester fant sted i juni i flere tusen byer og småbyer over hele USA. De protesterte da mot en stor militærparade i Washington, som markerte både Trumps bursdag og 250-årsdagen til militæret.