USAs visepresident J.D. Vance (t.v.) møtte onsdag Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Jerusalem. Før han dro fra landet, kalte Vance annekterings-avstemningen i Israels nasjonalforsamlingen for en fornærmelse. Foto: Nathan Howard / The New York Times / AP / NTB

The Times of Israel skriver at Trump raser over avstemningen i Israels nasjonalforsamling tidligere i uka om annektering av den okkuperte Vestbredden.

Avisa har snakket med en ikke navngitt amerikansk tjenestemann som sammenlignet Trump med forgjengeren Joe Biden og angivelig uttrykte seg slik:

– Israelerne kan ikke behandle oss som om vi var Joe Biden.

– Kommer ikke til å skje

Jerusalem Post viser til den israelske kringkasteren N12, som har snakket med en amerikansk kilde som advarte om konsekvensene hvis Israels statsminister Benjamin Netanyahu undergraver Trumps fredsplan for Gazastripen.

Kilden bannet angivelig tre ganger i løpet av én setning for å få fram budskapet.

Også offentlig har Trump trappet opp presset. Torsdag fikk han spørsmål om politikere på ytre høyre-siden i Israel som ønsker å annektere Vestbredden og offisielt innlemme området i Israel.

– Det kommer ikke til å skje, sa Trump, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Israel ville mistet alle støtte fra USA hvis det hadde skjedd, la han til.

– En fornærmelse

Også USAs visepresident J.D. Vance og utenriksminister Marco Rubio har sagt tydelig fra at USA ikke støtter israelsk annektering av den palestinske Vestbredden.

Vance kom torsdag med følgende kommentar til annekterings-avstemningen i Israels nasjonalforsamling:

– Jeg tar personlig dette til en viss grad som en fornærmelse.

Rubio kom torsdag til Israel, samme dag som Vance avsluttet et besøk i landet. Også Trump-utsending Steve Witkoff og Trumps svigersønn Jared Kushner har vært i Israel i løpet av uka.

Flere medier omtaler de mange amerikanske besøkene som et forsøk på å passe på Netanyahu. Jerusalem Post bruker uttrykket «Bibi-sitting» – et ordspill på Netanyahus kallenavn «Bibi» og ordet «babysitting», som betyr å sitte barnevakt.

Fikk flertall

I avstemningen i Israels nasjonalforsamling Knesset tidligere i uka ble det flertall for å gå videre med behandlingen av to forslag om annektering av Vestbredden.

Opposisjonspartier sto bak avstemningen, og Netanyahu skal ha bedt medlemmer av sitt parti om å avstå fra å stemme. Likevel ble det flertall for å ta forslagene videre.

Samme dag sa Rubio at avstemningen kunne true våpenhvilen som Trump har bidratt til å få på plass på Gazastripen.

Israels utenriksminister Gideon Saar forsikret torsdag at Israel vil jobbe for at Trumps fredsplan blir en suksess. Samtidig gjentok han at Hamas må legge ned våpnene.

I helgen var det igjen kamper og israelske luftangrep på Gazastripen, og Israel og Hamas beskyldte hverandre for å ha brutt våpenhvilen. Netanyahu sa at Israel hadde sluppet 153 tonn med bomber mot mål på Gazastripen som svar på Hamas' våpenhvilebrudd.