Trump planlegger tiltak mot venstreorienterte grupper

Donald Trump og Det hvite hus planlegger tiltak mot venstreorienterte organisasjoner etter drapet på aktivisten Charlie Kirk, skriver NBC News. Her er USAs president avbildet med Kirk i desember i fjor. FOTO: Cheney Orr / Reuters / NTB

Det skriver NBC News. Trump-administrasjonen beskylder det de omtaler som radikale venstreorienterte politiske organisasjoner for å motivere til politisk vold.

Tiltakene, som fortsatt skal være under utarbeidelse, ventes å innebære granskning av skattefritaket enkelte liberale organisasjoner har, skriver nyhetskanalen.