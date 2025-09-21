Trump på vei til fullsatt Kirk-minneseremoni: – Vi skal feire livet til en stor mann

Kristne rockeband spilte musikk til allsang under minneseremonien for Charlie Kirk i Arizona søndag. Stadion er fullsatt. John Lochner / AP /NTB

Det 63.400 seter store stadionet var fullsatt idet president Donald Trump, en av hovedtalerne, forlot Det hvite hus i retning Arizona søndag ettermiddag amerikansk tid.

– Vi skal feire livet til en stor mann i dag, sa Trump til journalistene idet han dro.

– Det blir en tøff dag, sa han.

Attentatet på Charlie Kirk i Utah den 10. september har satt full fyr på debatter om både politisk vold, ytringsfrihet og anstendighet i USA. Det har også ført til frykt for at Trump skal bruke raseriet etter drapet til å gå etter kritikere og politiske motstandere.

Et minne-banner for Charlie Kirk ble vist under NFL-kampen mellom Green Bay Packers og Cleveland Browns søndag. David Richard / AP / NTB

Stort sikkerhetsoppbud

State Farm Stadium er stadionet til NFL-laget Arizona Cardinals og ligger vest for Phoenix, der Kirks organisasjon Turning Point er basert.

Sikkerheten ventes å være streng, med like mange politifolk til stede som under Super Bowl eller andre høyprofilerte arrangementer.

Titusener av tilhengere har møtt opp til minneseremonien etter Charlie Kirk søndag. Ross D. Franklin / AP / NTB

Helt siden daggry har folk samlet seg utenfor stadion for å sikre seg plass. De 63.400 plassene ble raskt fylt av folk ikledd rødt, hvitt og blått etter oppfordring fra arrangørene.

Nyhetsbyrået APs reportere sammenligner følelsen på stadion med en megakirke, med oppvisninger fra kristne rockeband og allsang.

– Jeg tror dette kommer til å forandre ting, og jeg syns virkelig han utgjorde en forskjell, sier Crystal Herman, som har reist til minneseremonien fra Branson i Missouri.

Blant talerne under seremonien er nevnte Trump, visepresident J.D. Vance, helseminister Robert F. Kennedy Jr., forsvarsminister Pete Hegseth og etterretningssjef Tulsi Gabbard.

Ut mot venstresiden

President Donald Trump har lagt skylden på det radikale venstre for Kirks død og truet med å gå etter liberale organisasjoner og givere, samt andre han mener feirer Kirks død.

Han har kritisert Demokratene i Representantenes hus for å stemme mot en resolusjon som hyllet «livet til og arven» etter Kirk, som ble vedtatt av det republikanske flertallet fredag.

Arrangørene har oppfordret folk til å kle seg i det amerikanske flaggets farger under minneseremonien etter Charlie Kirk. Jae C. Hong / AP / NTB

– Hvem kan stemme mot noe sånt? Alle republikanerne sa, «vær så snill, fordøm drapet på et menneske», og Demokratene sa «nei, nei, nei vi kommer ikke til å gjøre det», sa Trump.

Et titalls mennesker, blant annet journalister og lærere, har allerede mistet jobben etter at konservative aktivister og tjenestemenn fra Trump-regjeringen har ettergått kommentarer om Kirk de mener er støtende eller feirer hans død.

Talkshowverten Jimmy Kimmel ble blant annet tatt av lufta etter kommentarer om Kirk.

Dan Beazley står med et stort trekors under minneseremonien for Charlie Kirk. John Lochner / AP / NTB

22 år gamle Tyler Robinson er siktet for drapet på Kirk og risikerer dødsstraff hvis han blir dømt for de alvorligste punktene i siktelsen.

Voldsom mobilisering

Kirks organisasjon Turning Point mobiliserte unge kristne konservative og har fått enorm innflytelse under hans ledelse, med flerfoldige millioner dollar i omløp.

Det store oppmøtet på minneseremonien viser også dette.

– Jeg tror han snakket om mer enn bare politikk, sier Michael Link, en 29-åring som stoppet utenfor stadion for å ta inn det hele.

– Nå som han er borte, hvem skal snakke for oss nå, spør han.

Tusener av mennesker sto lenge i kø for å komme inn på minneseremonien etter Charlie Kirk. Jae C. Hong / AP / NTB

Kritikere mener Kirk var en provokatør som kom med uttalelser som er beskrevet som rasistiske, kvinnefiendtlige, innvandringsfiendtlige og transfobiske.

Dette har blitt møtt med skarp kritikk fra hans meningsfeller, som mener kritikerne «cherrypicker» uttalelser og tar dem ut av kontekst.

(NTB)