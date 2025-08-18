Trump om Zelenskyj: – Han har gått gjennom helvete

Det var en gemyttlig tone mellom de to lederne i Det ovale kontor. Julia Demaree Nikhinson AP / NTB

Trump møtte Zelenskyj med et smil og et fast håndtrykk. De utvekslet noen korte gloser, før de gikk inn i Det hvite hus.

Mandagens møte skjer bare dager etter at Trump møtte Russlands president Vladimir Putin fredag. Det møtet resulterte ikke i noen avtale, men Putin på sin side sa at de hadde oppnådd en «forståelse».

USAs president har etter toppmøtet med Putin sagt at han vil løse konflikten i Ukraina ved å gå direkte mot en fredsavtale, uten en våpenhvile først.

Under møtet med pressen til stede i Det ovale kontor antydet Donald Trump at de ville være involvert i Ukrainas sikkerhet.

– Vi vil gi dem beskyttelse

På spørsmål om eventuelle amerikanske sikkerhetsgarantier for Ukraina, sa Trump at dette blir tema med de «sju store lederne» fra Europa som har kommet til Washington for å delta i møtene.

– Når det gjelder sikkerheten, så kommer det til å bli mye hjelp. Det kommer til å bli bra. De er første forsvarslinje fordi de er der. De er Europa. Men vi kommer til å hjelpe dem også. Vi skal være involvert, sa Trump.

Senere utdypet han med å fortelle at USA skulle gi Ukraina «veldig god beskyttelse og sikkerhet».

Zelenskyj trenger «alt»

Zelenskyj ble så spurt om hva han trenger av garantier for en mulig fredsløsning.

– Alt. Det består av to deler. Først: En sterk ukrainsk hær. Og det handler mye om våpen, personell og treningsspørsmål. Og etterretning. Og for det andre: Vi vil diskutere med våre partnere. Det avhenger av de store landene, av USA og av mange av våre venner.

Videre sa den amerikanske presidenten at dette er en rimelig sjanse til å få slutt på krigen.

– Hvis det blir fred, så blir det en langvarig fred, sa Trump.

– Vi kommer til å sørge for at alt blir bra: Vi komme til å jobbe med Russland, og vi kommer til å jobbe med Ukraina.

Fortsatte å skylde på Biden

I kjent stil gikk Trump løs på sin forgjenger Joe Biden, som han kalte både korrupt og lite smart. Trump gjentok også sine udokumenterte påstander om valgfusk i 2020-valget, og han påsto at Zelenskyj ville vært fornøyd dersom Trump ikke hadde blitt stemt ut av Det hvite hus da.

– Da ville aldri denne krigen funnet sted, og han (Zelenskyj) ville vært fornøyd. De har gått gjennom helvete, han har gått gjennom helvete, sa Trump.

Det var i forkant av møtet knyttet stor spenning til om det ville gå bedre enn det som er blitt beskrevet som en katastrofal seansen i Det ovale kontor i februar. Da ble Zelenskyj skjelt ut av Trump og visepresident J.D. Vance foran verdenspressen.

Kleskrangel

En av katalysatorene for krangelen den gangen var at Zelenskyj stilte opp i Det hvite hus uten dress. Den tilbakemeldingen virket det som at den ukrainske presidenten hadde tatt til seg, da Zelenskyj var kledd i svart jakke og svart skjorte da han møtte Trump mandag.

Vance, som satt i sofaen i Det ovale kontor sammen med utenriksminister Marco Rubio under mandagens møte, ytret denne gangen ikke et ord under presseseansen.

En snau time før seansen skrev Zelenskyj på X at Ukrainas mål er varig fred. Videre uttalte han at vi ikke kan forvente at Putin frivillig kommer til å droppe nye forsøk på fremstøt, og at det derfor må legges et felles press på Russland fra USA og Europa.

Flere europeiske ledere på plass

Opprinnelig skulle kun Trump og Zelenskyj møtes, men i helgen har også flere andre europeiske ledere blitt invitert.

Før den ukrainske presidentens ankomst har Nato-sjef Mark Rutte, Storbritannias statsminister Keir Starmer, Tysklands forbundskansler Friedrich Merz, Frankrikes president Emmanuel Macron, Italias statsminister Giorgia Meloni, Finlands president Alexander Stubb og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen ankommet.

De andre lederne skulle først møte Trump omtrent en times tid etter møtet mellom den amerikanske presidenten og Zelenskyj.

Skal ringe Putin

Etter mandagens møte kan Russlands president vente seg en telefonsamtale ifølge Trump.

– Jeg snakket nettopp indirekte med Putin, og vi kommer til å ha en telefonsamtale rett etter disse møtene i dag. Og vi kommer kanskje, kanskje ikke, til å ha et trilateralt møte, sa Trump til pressen i Det ovale kontor.

Han viste til utsiktene for å ha et møte mellom Trump, Zelenskyj og Putin i framtida, dersom dagens møter i Washington går bra.

– Vi er klart for et trilateralt, sa Zelenskyj kort tid tidligere.

Formålet med et slikt møte vil antakelig være å forhandle fram en slutt på Russlands angrepskrig mot Ukraina.

Det har Trump tilsynelatende tro på å få til.

– Hvis vi ikke har et trilateralt møte, så fortsetter krigingen. Og hvis vi har det, så er det en god sjanse til å kanskje avslutte det, sa Trump.

Han sa at Putin forventet at han skulle ringe etter møtene med de europeiske lederne.