Trump om «valg-bakdør»: – Folk hadde ikke likt det

USAs president Donald Trump om bord på presidentflyet Air Force One under et besøk i Japan mandag. Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AP / NTB

– Det hadde vært tillatt at jeg gjorde det. Men det kan jeg utelukke, for jeg tror ikke folk hadde likt det, sier Donald Trump, ifølge The Guardian.

Han viser til et påstått smutthull som noen Trump-tilhengere drømmer om å utnytte, nemlig et der Trump i teorien kan være medkandidat til sin visepresident, J.D. Vance, eller noen andre i presidentvalget i 2028.

Stikk til Demokratene

Personen som Trump i så fall skulle være visepresidentkandidat for, kunne da umiddelbart ha gått av etter å ha vunnet valget og blitt tatt i ed som president, og la Trump overta. Visepresidenten er nummer to i rekken til å overta embetet.

– Den eneste måten jeg kan se for meg at det (at Trump stiller for tredje gang, journ.anm.) kan skje på, er denne mulige «omveien», sa historiker Hans Olav Lahlum til Dagsavisen i vår.

– Det vil ikke kjennes riktig å gjøre det, sier imidlertid Trump nå om dette grepet.

Han legger derimot ikke skjul på at han hadde likt en tredje periode i maktens korridorer.

– Jeg hadde elsket det.



Donald Trump legger ikke skjul på at han hadde likt en tredje periode som president i USA. Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB

På spørsmål om han åpner for en tredje periode, svarer Trump følgende, skriver The Guardian:

– Utelukker jeg det? Det kan du svare meg på. Alt jeg kan si er at vi har en bra gruppe folk nå, i motsetning til Demokratene.



Trump-flørting

Donald Trump har flere ganger flørtet med en tredje presidentperiode, til tross for at dette er i strid med den amerikanske grunnloven. Men USA-ekspert Hilmar Mjelde ved Høgskulen på Vestlandet mener at det ikke kan utelukkes at Trump og hans støttespillere vil forsøke å utfordre grunnlovens begrensninger dersom de får sjansen.

– En ny Trump-periode er absolutt realistisk. Hvis Trump har helse til å fortsette, vil det ikke overraske meg om han finner en måte å gjøre det på, sa Mjelde til Dagsavisen søndag.

Professor i statsvitenskap, Hilmar Mjelde, følger USA tett. Foto: Mauricio Pavez / Høgskulen på Vestlandet

USA-eksperten tror Trump og hans allierte kan forsøke å finne en kreativ fortolkning av grunnloven som åpner for et nytt kandidatur, og at dagens Høyesterett ikke nødvendigvis kan stå i veien.

– Jeg har ingen tillit til at dagens Høyesterett vil nekte ham det. Hvis han vil ha en tredje periode, vil Det republikanske partiet garantert renominere ham. Det er egentlig bare et spørsmål om han vil, sa Mjelde.

Hva sier egentlig loven?

Samtidig mener han at utfordringen ikke bare handler om jus, men om svekkede demokratiske normer i USA.

– Selv om Grunnloven egentlig er soleklar når det gjelder gjenvalgsbegrensningen, så er ikke det nok dersom de demokratiske normene forvitrer. Og de forvitrer jevnt og trutt i USA, sa Mjelde.

Den amerikanske grunnlovens 22. tillegg, som ble ratifisert i 1951, forbyr kandidater som allerede har blitt valgt til president to ganger fra å stille en tredje periode. Tillegget ble vedtatt etter at Franklin D. Roosevelt vant fire presidentvalg på rad under andre verdenskrig, noe som skapte bred politisk enighet om at makten i Det hvite hus måtte begrenses.

