Trump om Gaza: Tror det blir en varig fred
USAs president Donald Trump sier at han tror våpenhvileavtalen mellom Israel og Hamas kan føre til en varig fred mellom partene.
Verden
– Vi avsluttet krigen i Gaza. Jeg tror det blir en varig fred, sier Trump i et regjeringsmøte torsdag kveld.
Han sier videre at han tror gislene i Gaza løslates enten mandag eller tirsdag.
Det var Trump som natt til torsdag kunngjorde at partene var enige om en våpenhvileavtale.
Fase én av avtalen ble signert i Egypt tidlig torsdag, ifølge en talsperson for den israelske regjeringen. Den trer imidlertid ikke i kraft før Israels regjering godkjenner avtalen under et regjeringsmøte torsdag kveld, sier den israelske talspersonen.
Det planlagte møtet skulle først avholdes klokken 14, men har siden blitt utsatt med flere timer.
Vil reise til Midtøsten
Den amerikanske presidenten sier han har planer om å reise til Midtøsten, men gir ikke noe konkret dato for avreise til regionen.
– Jeg skal prøve å ta en tur over dit, og vi jobber med timingen, sier Trump selv.
Israels presidentkontor antyder imidlertid at Trump reiser til Israel allerede søndag. Samtidig sier USAs Midtøsten-utsending Steve Witkoff at Trump reiser til Egypt neste uke.
Takket flere
Trump rettet under møtet en takk til flere av de involverte i prosessen, deriblant Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og nevnte Witkoff.
Sistnevnte har sammen med Trumps svigersønn Jared Kushner vært direkte involvert i forhandlingene mellom Israel og Hamas, som har pågått i Egypt de siste dagene.
Han takket også Qatar, Egypt, Saudi-Arabia og Indonesia.