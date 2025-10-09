Trump om Gaza: Tror det blir en varig fred

USAs president Donald Trump sier han tror det blir en varig fred i Gaza. Evan Vucci / AP / NTB

– Vi avsluttet krigen i Gaza. Jeg tror det blir en varig fred, sier Trump i et regjeringsmøte torsdag kveld.

Han sier videre at han tror gislene i Gaza løslates enten mandag eller tirsdag.

Det var Trump som natt til torsdag kunngjorde at partene var enige om en våpenhvileavtale.

Fase én av avtalen ble signert i Egypt tidlig torsdag, ifølge en talsperson for den israelske regjeringen. Den trer imidlertid ikke i kraft før Israels regjering godkjenner avtalen under et regjeringsmøte torsdag kveld, sier den israelske talspersonen.

Det planlagte møtet skulle først avholdes klokken 14, men har siden blitt utsatt med flere timer.

Vil reise til Midtøsten

Den amerikanske presidenten sier han har planer om å reise til Midtøsten, men gir ikke noe konkret dato for avreise til regionen.

– Jeg skal prøve å ta en tur over dit, og vi jobber med timingen, sier Trump selv.

Israels presidentkontor antyder imidlertid at Trump reiser til Israel allerede søndag. Samtidig sier USAs Midtøsten-utsending Steve Witkoff at Trump reiser til Egypt neste uke.

Takket flere

Trump rettet under møtet en takk til flere av de involverte i prosessen, deriblant Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og nevnte Witkoff.

Sistnevnte har sammen med Trumps svigersønn Jared Kushner vært direkte involvert i forhandlingene mellom Israel og Hamas, som har pågått i Egypt de siste dagene.

Han takket også Qatar, Egypt, Saudi-Arabia og Indonesia.