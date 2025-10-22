Trump om avlyst møte med Putin:
– Vil ikke ha et bortkastet møte
USAs president Donald Trump sier at han ikke ønsker å ha et «bortkastet møte» med Russlands president Vladimir Putin.
Trump kommenterte tirsdag avlysningen av det planlagte toppmøtet med Putin for første gang.
På spørsmål om hvorfor møtet i Ungarn er satt på vent, sa Trump at han ennå ikke har tatt noen endelig beslutning om møtet, som han ønsket å holde i Budapest.
– Jeg er ikke interessert et bortkastet møte, sa Trump til journalister i Det ovale kontor.