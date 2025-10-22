Trump om avlyst møte med Putin:

USAs president Donald Trump hilser på Russlands president Vladimir Putin under toppmøtet i Alaska i august. Noe nytt møte er ikke ventet med det første. Foto: Jae C. Hong, AP / NTB

Trump kommenterte tirsdag avlysningen av det planlagte toppmøtet med Putin for første gang.

På spørsmål om hvorfor møtet i Ungarn er satt på vent, sa Trump at han ennå ikke har tatt noen endelig beslutning om møtet, som han ønsket å holde i Budapest.

– Jeg er ikke interessert et bortkastet møte, sa Trump til journalister i Det ovale kontor.