Trump om avlyst møte med Putin:
– Vil ikke ha et bortkastet møte

USAs president Donald Trump sier at han ikke ønsker å ha et «bortkastet møte» med Russlands president Vladimir Putin.

USAs president Donald Trump hilser på Russlands president Vladimir Putin under toppmøtet i Alaska i august. Noe nytt møte er ikke ventet med det første.

Trump kommenterte tirsdag avlysningen av det planlagte toppmøtet med Putin for første gang.

På spørsmål om hvorfor møtet i Ungarn er satt på vent, sa Trump at han ennå ikke har tatt noen endelig beslutning om møtet, som han ønsket å holde i Budapest.

– Jeg er ikke interessert et bortkastet møte, sa Trump til journalister i Det ovale kontor.

