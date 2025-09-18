Trump og Starmer diskuterte på tomannshånd – Uenige om Palestina

Etter det formelle statsbesøket fra Donald og Melania Trump til Storbritannia med oppvisninger og middag på slottet med kong Charles, var det torsdag duket for politiske diskusjoner med statsminister Keir Starmer.

Trump og Starmer snakket sammen en halvtimes tid torsdag. Det var lenger enn planlagt, og uvanlig for regjeringsledere som møttes helt uten andre rådgivere i rommet, skriver Sky News.

De to skal ha vært innom en rekke saker og temaer i samtalene. Under pressekonferansen i etterkant nevnte de et par av dem. De understreket flere ganger det gode samarbeidet mellom landene, men enkelte uenigheter mellom Labour-statsministeren og den republikanske presidenten ble tydelige.

Uenige om Palestina

Tidligere i sommer kunngjorde Starmer at Storbritannia kom til å anerkjenne Palestina som uavhengig stat. Den formelle anerkjennelsen er ikke ennå gjort, og de to fikk spørsmål om dette fra pressen etter møtet.

– Jeg har en uenighet med statsministeren på det feltet. En av våre få uenigheter, faktisk, sa Trump.

Trump har gjentatte ganger sagt at det er uaktuelt å anerkjenne Palestina, slik blant annet Norge gjorde i mai i fjor. Han krevde at de 48 gjenværende gislene som holdes av Hamas må frigjøres nå. Flere av dem er døde.

– Vi er fullstendig enige om behovet for fred og en vei framover, siden situasjonen i Gaza er utålelig, sa Starmer. Han sa også at statsbesøket fra Trump ikke var årsaken til Storbritannia ikke ennå har anerkjent Palestina.

Ut mot Putin

De to løftet fram sitt samarbeid for å finne en løsning på krigen i Ukraina. Trump viste blant annet til at Nato kjøper våpen fra USA som doneres til Ukraina.

«Putin har virkelig sviktet meg», sa USAs president Donald Trump om den russiske presidenten.

De to regjeringslederne møttes på landstedet Chequers i Buckinghamshire, som brukes som landsted for den britiske statsministeren. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

Trump sa samtidig at han at han hadde forventet at krigen i Ukraina skulle bli lett å løse, men at den har vist seg å være svært komplisert. Likevel avviste han at det var et feiltrinn å invitere Putin til møtet i Alaska i sommer.

Innrømmelsen kom under en pressekonferanse i London med Storbritannias statsminister Keir Starmer torsdag.

Starmer sa at både USA og Europa må legge mer press på Putin.

Trump har den siste tiden tatt til orde for at europeiske land må slutte å kjøpe olje fra Russland, siden inntektene deres fra det går til å finansiere krigføringen i Ukraina.

– Hvis oljeprisen faller, har ikke Putin noe annet valg enn å avslutte krigen, Sa Trump torsdag.

Hyllet nordsjøoljen

Starmer og Trump fikk også spørsmål om den ulike kraftpolitikken i de to landene.

Trump rådet sin britiske kollega til å utvinne mer olje og gass, og viste til sitt eget slagord «drill, baby, drill».

– Vindkraft er en katastrofe, en veldig dyr spøk, egentlig, sa Trump.

Videre sa den amerikanske presidenten at Nordsjøen og oljen er en «fantastisk» eiendel som Storbritannia er heldige som har.

Pressekonferansen med Starmer var en del av slutten på Trumps statsbesøk til Storbritannia.