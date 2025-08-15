Trump og Putin diskuterer Ukrainas framtid

Trump ankom Elmendorf-Richardson-militærbasen først og sto og ventet ved den røde løperen da Putins fly landet.

Omkranset av amerikanske kampfly og med sitt eget Air Force One-fly i bakgrunnen håndhilste Trump på den russiske presidenten.

De to småsnakket, smilte og så ut til å være i godt lune, før de entret et podium der de kort poserte for fotografene. Deretter forsvant begge inn i Trumps pansrede Cadillac-limousin.

Putin er rett nok etterlyst av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for krigsforbrytelser i Ukraina, men har ingen grunn til bekymring under besøket i Alaska ettersom USA ikke anerkjenner domstolens jurisdiksjon.

Ikke på tomannshånd

Fra flyplassen fortsatte de to presidentene rett til et møtelokale på militærbasen.

Det hvite hus opplyste først at Trump og Putin skulle møtes på tomannshånd, men dette ble endret.

Bilder fra møtelokalet viste at Putin hadde tatt med seg sin nære rådgiver Jurij Usjakov og utenriksminister Sergej Lavrov.

Trump hadde tatt med seg utenriksminister Marco Rubio og spesialutsending Steve Witkoff, som besøkte Moskva tidligere i måneden.

Kan bli langvarig

Ifølge Putins talsmann Dmitrij Peskov vil møtet minst vare i seks-sju timer. Trump hevdet på sin side at det også kunne bli kortvarig.

– Jeg tror det kommer til å gå bra, hvis ikke drar jeg raskt hjem. Jeg kommer til å gå fra møtet, sa han til Fox News.

Trump har også gjort det klart at det ikke blir noen felles pressekonferanse etter møtet dersom han ikke er fornøyd med utfallet.

Fyldige delegasjoner

Begge de to presidentene har tatt med fyldige delegasjoner til Alaska, og disse skal etter planen møtes til arbeidslunsj.

Foruten Witkoff og Rubio er også forsvarsminister Pete Hegseth, handelsminister Howard Lutnick, finansminister Scott Bessent og CIA-direktør John Ratcliffe på plass i Anchorage.

Putin har foruten Usjakov og Lavrov tatt med blant andre forsvarsminister Andrej Belousov, finansminister Anton Siluanov og lederen for Russlands statlige investeringsfond, Kirill Dmitrijev.

Ifølge Dmitrijev vil møtet i Anchorage ikke bare dreie seg om Ukraina, men om alle sider ved forholdet mellom USA og Russland.

– Stoler på Amerika

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidligere omtalt møtet i Anchorage som «dødfødt», men modererte fredag språkbruken noe.

– Det er på tide å avslutte krigen, og de nødvendige skritt må bli tatt av Russland. Vi stoler på Amerika, skriver Zelenskyj på Telegram og X.

Peskov understreket derimot torsdag at det fra russisk side ikke er planer om å undertegne noen avtale.

Nytt møte

Trump har omtalt møtet som en forberedelse til neste møte der også Zelenskyj vil bli invitert med.

– Alt jeg ønsker i morgen er å legge til rette for det neste møtet, som bør finne sted raskt. Jeg vil gjerne se at det skjer, kanskje i Alaska, sa han torsdag.

– Det blir et møte mellom president Putin, president Zelenskyj, meg selv, og kanskje vi også tar med noen europeiske ledere. Eller kanskje ikke, la Trump til.

– Et slikt møte kan resultere i en effektiv løsning, sa Zelenskyj fredag.