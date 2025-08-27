USAs president Donald Trump har vært tydelig på at han vil at Grønland blir amerikansk. Foto: Mark Schiefelbein/AP/NTB

Onsdag avslørte Danmarks Radio (DR) at Grønland skal ha blitt utsatt for påvirkningskampanjer. Målet med kampanjene er angivelig å slå sprekker i forholdet mellom Grønland og USA.

Sentrale, men anonyme kilder sier til DR at menn med forbindelser til USAs president Donald Trump skal ha «infiltrert» Grønland.

Danmark har nå kalt inn Mark Stroh på teppet. Stroh leder USAs ambassade i Danmark.